فیلم ویدئویی "عروسک شکسته" وارد شبکه نمایش خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم ویدئویی "عروسک شکسته" به تهیهکنندگی و کارگردانی منوچهر صفرخانی از امروز وارد شبکه نمایش خانگی شد. این فیلم به صورت دی وی دی در شبکه خانگی به نمایش در میآید.
فقیهه سلطانی، مجید مشیری، محمد شیری، رابعه اسکویی، خشایار راد، کاظم افرندنیا، امیر غفارمنش، اشکان اشتیاق، منوچهر صفرخانی، هما خاکپاش، شهرزاد عبدالمجید، سیامک اشعریون، صفر کشکولی، علی ابوالحسنی، سعید کریمی، نسرین اسلامی، مریم حاتمی، مبینا سادات آتشی و… از بازیگران اصلی این فیلم ویدئویی هستند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده، نگار دختر جوانی که گرفتار یک باند قاچاق مواد مخدر شده است اقدام به سرقت شناسنامه برای این باند میکند. غلام پدر نگار که گرفتار اعتیاد است برای پیدا کردن دخترش به تهران میآید و از صفر دوستش که سرایدار یک باغ بزرگ در خارج از شهر است میخواهد که در پیدا کردن نگار به او کمک کند. در نهایت پای پرویز خان سر دسته باند به باغ باز میشود. آمدن پرویز به باغ اتفاقات زیادی را به همراه دارد…
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