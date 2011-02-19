فیلم ویدئویی "عروسک شکسته" وارد شبکه نمایش خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم ویدئویی "عروسک شکسته" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منوچهر صفرخانی از امروز وارد شبکه نمایش خانگی شد. این فیلم به صورت دی وی دی در شبکه خانگی به نمایش در می‌آید.

فقیهه سلطانی، مجید مشیری، محمد شیری، رابعه اسکویی، خشایار راد، کاظم افرندنیا، امیر غفارمنش، اشکان اشتیاق، منوچهر صفرخانی، هما خاکپاش، شهرزاد عبدالمجید، سیامک اشعریون، صفر کشکولی، علی ابوالحسنی، سعید کریمی، نسرین اسلامی، مریم حاتمی، مبینا سادات آتشی و… از بازیگران اصلی این فیلم ویدئویی هستند.



در خلاصه داستان این فیلم آمده، نگار دختر جوانی که گرفتار یک باند قاچاق مواد مخدر شده است اقدام به سرقت شناسنامه برای این باند می‌کند. غلام پدر نگار که گرفتار اعتیاد است برای پیدا کردن دخترش به تهران می‌آید و از صفر دوستش که سرایدار یک باغ بزرگ در خارج از شهر است می‌خواهد که در پیدا کردن نگار به او کمک کند. در نهایت پای پرویز خان سر دسته باند به باغ باز می‌شود. آمدن پرویز به باغ اتفاقات زیادی را به همراه دارد…

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: شهناز روستایی، مدیر تصویربرداری: علی عالمی، مدیر تولید: سعید قاسمی، جانشین تولید: ایمان قاسمی، مدیر صدابرداری: هادی افشار، صدابردار: کامبیز فراهانی، مدیر برنامه‌ریزی: مژگان طباطبائی، دستیار اول کارگردان: سیدبهمن حسینی، دستیار دوم: فریس تنظیفی، منشی صحنه: محبوبه خوش روش، طراح گریم: اهورا قاسمی، مدیر تدارکات: مجید رنجبر، طراح صحنه و لباس: منوچهر صفرخانی و دستیاران: بهرام رامه، پردیس کیانی، سحر وجدی، عکاس: سیدبهمن حسینی، امور اداری: شکوفه بزرگی و… .

فیلم‌های ویدئویی "چقدر وقت داری" و"یه قندون نشاط" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منوچهر صفرخانی تا پایان امسال وارد شبکه نمایش خانگی می‌شوند. این تهیه‌کننده و کارگردان به زودی پیش‌تولید "پدر من خواننده است "را آغاز می‌کند.