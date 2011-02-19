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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

نمایشگاه گروهی نقاشی در نگارخانه دی

نمایشگاه گروهی نقاشی در نگارخانه دی

نمایشگاه گروهی نقاشی شامل آثاری از مهتاب فیروزآبادی، ژاله طالب‌پور و داریوش قره‌زاد در نگارخانه دی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که از جمعه، 29 بهمن افتتاح شده است تا پنج اسفندماه ادامه دارد و علاقمندان برای دیدن این آثار می‌توانند به نگارخانه دی واقع در خیابان نیاوران، ابتدای پاسداران، تنگستان چهارم، ناز یک، بن بست ترانه، پلاک سه مراجعه کنند.

مهتاب فیروزآبادی در دهه 70 کار هنری خود را آغاز کرده است و تصاویر انتزاعی وی از جنبه‌های روایی پیروی می‌کنند. داریوش قره‌زاد از 15 قبل نقاشی می‌کند و تاکنون پنج نمایشگاه خارجی و سه نمایشگاه انفرادی برگزار کرده است. همچنین آثار وی سه بار در حراجی کریستی و یک بار در حراجی ساتبی به حراج گذاشته شده‌ است.

کد مطلب 1256851

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