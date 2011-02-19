صیانت از مراتع نیازمند مشارکت همه جانبه است

محسن یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مراتع استان اظهار داشت: مطابق کارت پروانه چرای مرتعداری زمان خروج دام ها از مراتع ییلاقی اوائل مهرماه هر سال است و دلیل این امر به شرایط رشد و نمود گیاهان مراتع بر می گردد که در این زمان گیاهان نیاز به استراحت و بازسازی داشته و نباید مورد چرا قرار گیرند.

وی با عنوان اینکه هرساله دام و دامدار تا اواخر مهرماه از مراتع خارج و به عرصه های میان بند و جنگل باز می گردند، افزود: در سال جاری به دلیل وجود شرایط جوی غیرمتعارف و عدم بارش های پائیزی و سرما میل و رغبت برخی مرتعداران به عدم خروج دام از مراتع به وجود آمد.

معاون فنی منابع طبیعی گیلان گفت: در سال جاری میزان عملکرد پروژه های اصلاحی و احیایی در قالب طرح بهبود اصلاح مراتع نظیر کودپاشی با حجم 1940 هکتار و با 48 درصد پیشرفت فیزیکی، بذرکاری با حجم 20 هکتار و 35 درصد پیشرفت فیزیکی، تبدیل دیمزار با حجم 240 هکتار و 60 درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین احداث آبشخور به میزان 21 دستگاه و 30 درصد پیشرفت، قرق با حجم 432 هکتار و 45 درصد پیشرفت فیزیکی و شش دهنه تجهیز و مرمت چشمه با 30 درصد پیشرفت فیزیکی به انجام رسید.

وی ادامه داد: کمبود بارش در فصل پائیز به ویژه برف در مراتع باعث عدم تغذیه منابع زیرزمینی آبی و چشمه ای شده وهمینطورسبب نقصان آب در فصل بهار و تابستان سال آتی را منجر خواهد شد.