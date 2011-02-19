به گزارش مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا رودریگو کورتز که سال گذشته با فیلم "مدفون" توجه علاقمندان سینما در سراسر جهان را به خود جلب کرد اینک با اعتماد به نفس بیشتر به دنبال پروژه‌هایی عظیم‌تر است.



پس از گذراندن مرحله پیش تولید ده‌هفته‌ای فیلمبرداری "چراغ‌های قرمز" از چهاردهم فوریه آغاز شده است. فیلمبرداری در دو شهر بارسلونای اسپانیا و تورنتوی کانادا انجام می‌پذیرد.



استودیوی اسپانیایی ورسوس انترتینمنت به مانند فیلم قبلی کورتز تهیه و تولید "چراغ های قرمز" را بر عهده گرفته است. "چراغ‌های قرمز" بر اساس فیلمنامه‌ای نوشته کوتز ساخته می‌شود. فیلم داستان پزشکی کهنه‌کار به نام مارگارت متیسن (با نقش آفرینی سیگورنی ویور) و دستیار جوانش تام باکلی (با بازی سیلیان مرفی) را روایت می‌کند.

این دو نفر روی پدیده‌های جدید علم روانشناسی پژوهش می‌کنند و مهمترین پرونده آنها مربوط به پیرمرد روان‌پریشی به نام سایمن سیلور (رابرت دنیرو) است. "چراغ‌های قرمز" سومین فیلم کورتز پس از دو فیلم "مسابقه دهنده "(2007) و "مدفون" (2010) به شمار می‌رود.

ژاوی خیمه‌نز فیلمبرداری پروژه را بر عهده دارد. خود کورتز هم که هفته گذشته جایزه گویای اسپانیا را برای تدوین فیلم "مدفون" دریافت کرده بود، "چراغ‌های قرمز" را تدوین می‌کند.