چینش درست باعث کاهش اشتباهات داوری است/ انتخاب داور دربی ساده نیست

حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه در سه هفته اخیر مسابقات لیگ برتر با کمترین مشکل داوری روبرو بوده که دلیل آن را باید در نحوه انتخاب داوران، استقرارنظم و انضباط بر کمیته داوران و درک حساسیت شرایط از سوی خود داوران دانست.

عسگری اضافه کرد: کاری که ما کردیم حاکم کردن نظم بر تشکیلات کمیته داوران بوده و خوشبختانه با وجود اینکه سه داور سرشناس ما هم از صحنه داوری کنار رفتند ولی توانستیم با انتخابات درست و چیدمان مناسب حداقل اشتباهات را در داوری لیگ داشته باشیم .

سرپرست کمیته داوران درخصوص سفر اخیرش به مالزی و شرکت در سمنیارسالانه ناظران داوری آسیا اظهار داشت : در این سمینار سه روزه کلاس های فشرده نظارت داوران برگزارشد که طی آن با آخرین دستورالعمل ها و وظایف ناظران آشنا شدیم ضمن اینکه در حاشیه این سمینار ملاقاتی نیز با رئیس دپارتمان داوری آسیا داشتم و پیرامون مسائل داوری در ایران و آسیا با ایشان گفتگو کردم .

وی در خصوص انتخاب داور شهرآور تهران تاکید کرد : قطعا داور شهرآور ایرانی خواهد بود ولی انتخاب گزینه نهایی به درنظر گرفتن مسائل بسیاری بستگی دارد و از حالا نمی توان درباره این مسابقه اظهارنظر کرد.

عسگری با تاکید بر اینکه انتخاب داور شهرآورد کار ساده ای نیست ، یادآور شد : تلاش می کنیم تا داور شهرآور تکراری نباشد و از بین داوران جدید انتخاب شود هرچند برای انتخاب نهایی باید فاکتورهای زیادی را در نظر بگیریم تا بهترین انتخاب را برازی این مسابقه بزرگ داشته باشیم.

سرپرست کمیته داوران در پایان با بیان اینکه در طول دوران قضاوتم شهرآورد پایتخت را قضاوت نکردم اظهار داشت: البته کاملا به حساسیت های این دیدار آشنا هستم و می دانم باید در انتخاب داور مسابقه فاکتورهای زیادی را در نظر گرفت تا این بازی بزرگ با مشکل داوری همراه نشود.