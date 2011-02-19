کشف یک گونه جدید اسب دریایی در موزه!

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمونه اسب دریایی در سال 1995 در آبهای جنوب غربی استرالیا کشف و به یک موزه محلی سپرده شد تا اینکه در سال 2006 یکی از پرسنل این موزه به نام "رالف فاستر" دریافت که این نمونه ظاهری متفاوت از سایر اسبهای دریایی دارد.

از این رو با استفاده از تکنیک "سیتی اسکن" شروع به بررسی این نمونه کرد و سرانجام نتیجه گرفت که این اسب دریایی یک گونه جدید تاکنون ناشناخته است.

این اسب دریایی جدید که Hippocampus paradoxus نامگذاری شده و تنها چند میلیمتر طول دارد بی شباهت به سایر اسبهای دریایی است چرا که باله پشتی ندارد.

رالف فاستر که مدیر کلکسیونهای موزه جنوب استرالیا در آدلاید است در خصوص این کشف که به تازگی نتایج آن منتشر شده است، گفت: "ما اطلاعات بسیار کمی درباره این جانور عجیب در اختیار داریم. این گونه از سال 1995 در موزه نگهداری می شد تا اینکه من آن را در سال 2006 در میان قفسه ها پیدا کردم و به نظرم رسید که ظاهر بسیار عجیبی دارد. بنابراین با استفاده از سیتی اسکن شروع به بررسی این اسب دریایی کردم و تصاویری سه بعدی از اسکلت بدن آن تهیه کردم."

وی افزود: "این روش قبلا برای بررسی اسبهای دریایی استفاده نشده بود. به طور معمول برای بررسی این جانداران آبزی از استاندارد پرتوهای ایکس استفاده می شود."

براساس گزارش دیلی میل، درحال حاضر حدود 230 هزار گونه شناخته جانداران دریایی شناخته شده اند، اما دانشمندان تخمین زده اند که این تنها کمتر از 30 درصد از کل جانداران دریایی موجود در آبهای زمین است.