مجتمع های آموزشی در شهرهای گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حوریه رضوانی صبح شنبه در همایش معاون آموزش مدارس ابتدایی رامیان افزود: مجتمع های آموزشی وپرورشی دارای نقاط قوت زیادی است ولی باید به نقاط ضعف آن نیز پرداخته شود تا سال آینده را با قوت تر شروع کنیم.

وی اظهار داشت: در هر تحولی باید تغییر مناسبی ایجاد شود و این تغییر در ساختار و نگاه معلم به جایگاه خودش و آموزش و پرورش مهمتر است.

رضوانی خاطرنشان کرد: ما بعنوان متولیان امر تعلیم و تربیت باید ابتدا سطح علمی معلمان را بالا ببریم و سپس به ارتقای دانش آموزان بپردازیم.



آشکارکلائی مدیر آموزش و پرورش رامیان نیز ما بنا داریم در شهرستان رامیان هر آموزشگاهی که پتانسیل کار را داشته باشد را به کارگاه رایانه و آی تی تجهیز کنیم.

وی گفت: در حال حاضر تمامی ۲۰ مجتمع شهرستان نیز از رایانه برخوردار شده اند.