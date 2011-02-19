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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۸

مجتمع های آموزشی در شهرهای گلستان ایجاد می شود

مجتمع های آموزشی در شهرهای گلستان ایجاد می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گلستان گفت: در سال ۹۰ در شهرها نیز مجتمع های آموزشی ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حوریه رضوانی صبح شنبه در همایش معاون آموزش مدارس ابتدایی رامیان افزود: مجتمع های آموزشی وپرورشی دارای نقاط قوت زیادی است ولی باید به نقاط ضعف آن نیز پرداخته شود تا سال آینده را با قوت تر شروع کنیم.

وی اظهار داشت: در هر تحولی باید تغییر مناسبی ایجاد شود و این تغییر در ساختار و نگاه معلم به جایگاه خودش و آموزش و پرورش مهمتر است.

رضوانی خاطرنشان کرد: ما بعنوان متولیان امر تعلیم و تربیت باید ابتدا سطح علمی معلمان را بالا ببریم و سپس به ارتقای دانش آموزان بپردازیم.

آشکارکلائی مدیر آموزش و پرورش رامیان نیز ما بنا داریم در شهرستان رامیان هر آموزشگاهی که پتانسیل کار را داشته باشد را به کارگاه رایانه و آی تی تجهیز کنیم.
 
وی گفت: در حال حاضر تمامی ۲۰ مجتمع شهرستان نیز از رایانه برخوردار شده اند.
کد مطلب 1256875

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