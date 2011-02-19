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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

ایستگاههای تندرستی پایتخت در سال آینده خودگردان اداره می شوند

ایستگاههای تندرستی پایتخت در سال آینده خودگردان اداره می شوند

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران از اداره ایستگاههای تندرستی به صورت خودگردان و با به کارگیری نهضت داوطلبی در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حاج آقامیر با بیان اینکه توسعه ورزش همگانی زیر بنای اساسی سلامت اجتماعی، نشاط، شادابی و فعال شدن جامعه است، گفت: ما نیزبا توسعه ورزش همگانی و فعال شدن آن، این مهم را سرلوحه برنامه ها قرار داده ایم.

وی تقویت ورزش محله ها را از دیگر برنامه های سازمان ورزش شهرداری تهران دانست و افزود: بین پنج تا 15 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز ورزش محلات 375 محله شهر تهران در نظر گرفته شده است.

آقامیر در ادامه به رویکرد جدید سازمان ورزش شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در سال 1390 ایستگاههای تندرستی سطح شهر تهران به صورت خودگردان و با به کارگیری نهضت داوطلبی اداره می شود.

وی در ادامه از افزایش نظارت سازمان ورزش بر تمامی اماکن ورزشی شهر تهران خبر داد و افزود: در برنامه ریزی جدید به منظور ارائه تسهیلات به معلولان و جانبازان، تناسب سازی مناسبی را برای استفاده راحت این قشر جامعه از اماکن ورزشی در دستور کار قرار گرفته شده است.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران در ادامه با اشاره به نحوه توزیع کارتهای ورزش نیز گفت: کارتها کیفی سازی شده و قرار است به صورت گروهی و برای شورایاریها، مساجد و بسیجیان با تخفیف 50 درصد توزیع شود.

کد مطلب 1256877

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