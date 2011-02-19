26 بوکسور به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، 26 بوکسور به اردوی تیم ملی بوکس دعوت شدند تا در اردوی آماده سازی رقابت های قهرمانی جهان که شهریورماه سال آینده در شهر باکوی آذربایجان برگزار می شود، آماده شوند.

اسامی مدعوین به اردو به شرح زیر است:

49 کیلوگرم: عثمان کریمی (کرمانشاه) و پویا کامیارفر (خراسان جنوبی)

52 کیلوگرم: ایمان طیبی (فارس) ، شهرام نوحی (توابع تهران) و رضا کرزبری (همدان)

56 کیلوگرم: آرمان امجدیان (کردستان) ، علی گل قاسمی (آذربایجان شرقی) و احسان سپهوند (قزوین)

60 کیلوگرم: غلامرضا سوزنی (کرمانشاه) و حجت دهقان (لرستان)

64 کیلوگرم: مصطفی زارع محمدی (لرستان) ، عبدالله رضایی (کرمانشاه) و عطا علیزاده (تهران)

69 کیلوگرم: امین قاسمی‌پور (گیلان) ، ناصر عباسی (چهارمحال و بختیاری) و امیر بخشی زاده (آذربایجان غربی)

75 کیلوگرم: حسین علی بابایی (البرز) ، علی نادوکی (خراسان جنوبی) و جواد زهره وند (توابع تهران)

81 کیلوگرم: مجید حاج عباسی (قزوین) و بیژن خجسته (آذربایجان غربی)

91 کیلوگرم: محمد نوری‌پور (لرستان) ، امید بابایی (توابع تهران) و سالار غلامی (خراسان جنوبی)

این نفرات باید روز سه شنبه با حضور در مجموعه ورزشی انقلاب، خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.

انتخابی تیم جوانان دوشنبه برگزار می شود

رقابت های انتخابی تیم بوکس جوانان روز دوشنبه به میزبانی زاهدان برگزار خواهد شد. ر پایه این گزارش، رقابت های انتخابی تیم جوانان روز دوشنبه با حضور 126 بوکسور به مدت پنج روز در شهر زاهدان برگزار خواهد شد.