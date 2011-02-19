200 غرفه در نمایشگاه بهاره همدان دایر می شود

علیرضا شمس در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: 60 درصد از غرفه های نمایشگاه بهاره متعلق به صنوف تولیدی و بقیه مربوط به صنوف عمده فروشهای معتبر است که قیمت کالای خود را کاهش دادهاند.
رئیس مجمع امور صنفی همدان با تأکید بر بهره گیری از کسبه قانونمند در نمایشگاه گفت: سعی ما راهاندازی نمایشگاهی با کالاهایی با کیفیت و به روز است تا شهروندان در تأمین کالای مورد نیاز خود مشکل نداشته باشند.
وی با بیان اینکه اولویت حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه، با تولید کنندگان داخلی استان همدان است، افزود: اگر تولیدکنندگان خارج از استان نیز کالای باکیفیت و قیمت پایین داشته باشند میتوانند در این نمایشگاه حضور یابند.
شمس ادامه داد: کیفیت بالا و قیمت مناسب، شرط فروش کالا در نمایشگاه بهاره همدان است.
وی اظهار داشت: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه توسط بازرسان اتحادیهها، بازرگانی و مجمع امور صنفی به صورت دقیق بازرسی و کارشناسی میشود.
2200 تن میوه آماده عرضه به بازار همدان
رئیس مجمع امور صنفی همدان ادامه داد: همزمان با فرا رسیدن ایام عید، هزار و 500 تن پرتقال، 600 تن سیب درختی و 100 تن کیوی آماده توزیع در بازار است که با همکاری اتحادیه میوه و ترهبار، میوهای مناسب را در اختیار شهروندان قرار خواهیم داد.
علیرضا شمس با تأکید بر بالا بودن کیفیت میوههای ایام عید افزود: با توجه به کمیاب بودن سیب درختی در این ایام و آغاز خرید عموم مردم از 20 اسفندماه، عرضه میوه از 25 اسفندماه آغاز میشود و همدان از معدود استانهایی است که در ایام عید مشکل میوه نخواهد داشت.
وی بازرسی از خردهفروشان را وظیفه مجمع امور صنفی دانست و خاطرنشان کرد: شناسایی بازرسان مجمع با لباس متحدالشکل و دارای کارت شناسایی معتبر صورت میگیرد و در غیر این صورت این افراد، بازرس مجمع امور صنفی نخواهند بود.
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