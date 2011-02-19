بینوش و آمالریک به فیلم جدید کراننبرگ پیوستند

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین "دون دلیلو" فیلمی اقتباسی است که کراننبرگ از مدت‌ها پیش قصد ساخته آن را داشته است. ژولیت بینوش و ماتیو آمالریک با امضای قرار داد به رابرت پتینسن و پل جاماتی پیوستند که پیشتر حضورشان در این پروژه قطعی شده بود.

"دون دلیلو" نسخه‌ای امروزی از "اولیس" به شمار می‌رود. رابرت پتینسن در این فیلم نقش اصلی یعنی اریک پکر، میلیاردری تازه ازدواج کرده را بازی می‌کند. او ظرف 24 ساعت همسر و کل ثروتش را از دست می‌دهد.



درباره این که بینوش و آمالریک کدام نقش‌های این فیلمنامه را بازی می‌کنند هنوز خبری اعلام نشده است. پیش از این قرار بود کالین فارل و ماریون کوتیار در این فیلم بازی کنند که همکاری‌شان با کراننبرگ منتفی شد.