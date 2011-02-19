چهارمین بوستان بدون دخانیات در پایتخت به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر سلامت شهرداری منطقه 6 با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر سه پارک بدون دخانیات در سطح شهر تهران به بهره برداری رسیده است که پارک ایرانشهر به عنوان چهارمین بوستان بدون دخانیات شهر تهران انتخاب شده و افتتاح می شود.

دویده به ویژه برنامه های منطقه 6 به مناسبت هفته ملی سلامت مردان اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش حافظان پاکیزگی با حضور رفتگران و کارگران خدمات شهری شهرداری ، غربالگریهای پزشکی از جمله تست اورولوژی، تست فشار، قند خون و مشاوره های پزشکی از جمله خدماتی است که به کارگران خدمات شهری ارائه می شود.

وی افزود: همچنین ایستگاه تندرستی مصادف با میلاد حضرت رسول (ص) در پارک لاله برگزار می شود که به همراه برنامه ورزشی، چکاب پزشکی و مشاوره های تخصصی نیز انجام می شود.

دویده همچنین از برگزاری برنامه های کارگاهی، مسابقات فرهنگی و اجتماعی و چکاب پزشکی ویژه مردان در تمامی خانه های سلامت این منطقه خبر داد.