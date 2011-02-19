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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

در هفته سلامت مردان/

چهارمین بوستان بدون دخانیات در پایتخت به بهره برداری می رسد

چهارمین بوستان بدون دخانیات در پایتخت به بهره برداری می رسد

همزمان با هفته ملی سلامت مردان، بوستان هنرمندان به عنوان چهارمین بوستان بدون دخانیات شهر تهران بهره برداری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر سلامت شهرداری منطقه 6 با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر سه پارک بدون دخانیات در سطح شهر تهران به بهره برداری رسیده است که پارک ایرانشهر به عنوان چهارمین بوستان بدون دخانیات شهر تهران انتخاب شده و افتتاح می شود.

دویده به ویژه برنامه های منطقه 6 به مناسبت هفته ملی سلامت مردان اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش حافظان پاکیزگی با حضور رفتگران و کارگران خدمات شهری شهرداری ، غربالگریهای پزشکی از جمله تست اورولوژی، تست فشار، قند خون و مشاوره های پزشکی از جمله خدماتی است که به کارگران خدمات شهری ارائه می شود.

وی افزود: همچنین ایستگاه تندرستی مصادف با میلاد حضرت رسول (ص) در پارک لاله برگزار می شود که به همراه برنامه ورزشی، چکاب پزشکی و مشاوره های تخصصی نیز انجام می شود.

دویده همچنین از برگزاری برنامه های کارگاهی، مسابقات فرهنگی و اجتماعی و چکاب پزشکی ویژه مردان در تمامی خانه های سلامت این منطقه خبر داد.

کد مطلب 1256886

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