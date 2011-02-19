همبستگی و نهراسیدن از قدرتها رمز پیروزی مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی صبح امروز شنبه 30 بهمن با سخنرانی دکتر علی لاریجانی و با حضور اندیشمندانی از 57 کشور جهان در سالن اجلاس تهران آغاز به کار کرد.

مولوی محمد اسحاق مدنی رئیس شورای عالی مجمع تقریب طی سخنانی با قرائت آیاتی از قرآن کریم، بیان شرایط و حدود در اسلام را متضمن شرافت، آزادی و سربلندی امت اسلام دانست.

وی با اشاره به وضعیت سختی که مسلمانان در کشورهای مختلف دارند، تحرکات اخیر در برخی کشورهای اسلامی را امیدبخش توصیف کرد و گفت: مسلمانان متوجه این زیانی که بر آنها رفته شده‌اند و احساس می شود بازگشتی به اسلام دارند. امیدواریم که این احساس زیان و جبران آن و بیداری، تداوم پیدا کند تا روزی که این امت به جایگاه شایسته خود برسند.

مولوی محمد اسحاق مدنی داشتن الگو را برای امت اسلام در شرایط فعلی بسیار مهم خواند و خطاب به مبارزان و امت اسلامی گفت: امروز بهترین الگو برای مسلمانان جهان جهت مبارزه با زورگویان و ابرقدرتها جمهوری اسلامی ایران است، البته معتقد نیستم که امتهای اسلامی از آنچه که در ایران است 100 درصد الگوبرداری کنند چون هر کشور و امتی شرایط خاص خود را دارد اما باید اصول مشترک را گرفته، آن را بررسی و از آن بهره برداری کنند.

رئیس شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به مبارزان ملت ایران در دوران رژیم پهلوی گفت: باید بررسی شود که چگونه عده‌ای از مردم ایران با دستان خالی بر قدرت شاه و بر تمام قدرتهای جهان پیروز شدند. نکته در اینجاست که اگر امروز مسلمانان فضای قبل را پیدا کنند باز هم فرشتگان به آنها کمک خواهند کرد چرا که نکته در این است که از قدرتها نترسیم. اگر در جنگ بدر مسلمانان با تعداد قلیل توانستند بر مشرکین پیروز شوند و فرشتگان به کمک آنها آمدند امروز نیز چنین خواهد بود.