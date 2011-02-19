انتقال بزرگترین مجتمع نظامی رژیم اسرائیل از تل آویو به قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت سه شنبه 15 فوریه 2011 در مطلبی خود اعلام کرد، بر اساس نقشه از پیش طرح شده وزارت جنگ اسرائیل مجموعه نظامی مهمی که هم اکنون در نزدیکی تل آویو قرار دارد به زودی به بیت المقدس منتقل خواهد شد.



سایت اینترنتی"فلسطین الیوم" در این باره می نویسد: این پروژه عبارت است از انتقال مجتمع نظامی نزدیک "گیلوت" در شمال تل آویو در زمینی به مساحت 23 هکتار به "جبل سکوبوس" در قدس شرقی و در زمین هایی که از سال 1948 تحت اشراف رژیم صهیونیستی قرار دارد.



یدیعوت آحارونوت می نویسد: پروژه ای که وزارت جنگ آن را در دست اجرا دارد وسیع تر از منطقه ای خواهد بود که در بین سالهای 1948 و 1967 اسرائیل آن را اشغال نموده و شامل محوطه دانشگاه و بیمارستان "هداسا" نیز می شود.



این پروژه بزرگ، شامل 1400 واحد مسکونی برای نظامیان و سالنهای کنفرانس و دفاتر اداری و کتابخانه خواهد بود.



همچنین در این پروژه سه دانشکده نظامی وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی به اماکن و مناطق حساس در بیت المقدس منتقل می گردد که بیش از 1400 نظامی اسرائیلی با خانواده هایشان در این مجتمع بطور دائمی اقامت خواهند داشت و این رقم غیر از دانشجویان در حال تدریس و آموزش در این دانشکده ها می باشد.



عملیات انتقال این مجتمع نظامی شهر قدس به منظور ایجاد اختلافات داخلی بین گروههای فلسطینی از یک سو و از سوی دیگر ایجاد اختلاف با اردن و سازمان ملل متحد در سطح بین المللی می باشد از آن جهت که بیت المقدس منطقه حساسی برای مسلمانان و فلسطینیان بوده و اسرائیل قصد دارد با این پروژه اصرار خود را بر یهودی بودن بیت المقدس نشان بدهد و گامی دیگر در جهت یهودی سازی قدس بردارد.



همچنین نزدیکی این مجتمع نظامی به شهر قدس از یک سو در توازن جمعیتی قدس تاثیر داشته و از سوی دیگر محاصره نظامی این شهر را در جهت اهداف شوم رژیم صهیونیستی در یهودی سازی قدس و ساخت هیکل موهوم تداعی می نماید و گامی دیگر در جهت تنگ تر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و اعراب ساکن قدس شرقی می باشد.