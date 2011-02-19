گفتگو با دولت ایران برای بهره مندی پناهندگان از خدمات هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، جورج وود در نشست خبری که در حاشیه بازدید خبرنگاران از مرز دوغارون انجام شد، گفت: آنچه که کمیساریای عالی سازمان ملل درباره پناهندگان افغانی ساکن در ایران انجام می دهد در مقایسه باخدمات دولت جمهوری اسلامی به این پناهندگان، سهم بسیار کوچکی است.

وی افزود: دولت ایران در نظر دارد در سال 2011 میلادی پناهندگان افغانی را بیمه کند که این اقدام حدود 100 میلیون دلار هزینه در بر دارد و تنها 10 میلیون دلار آن را کمیساریا تقبل می کند و امیدواریم جامعه جهانی با کمک به دولت ایران این پروژه بزرگ بیمه پناهندگان افغانی را یاری دهد.

این مقام سازمان ملل با بیان اینکه آنچه که از خدمات جمهوری اسلامی و وضعیت پناهندگان در ایران دیدید نشان می دهد که ما هنوز نیازمند کمکهای بین المللی برای رفع نیازهای پناهندگان افغانی هستیم گفت: کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران چند برنامه مهم دارد که از جمله آن فعالیت هایی است که به خدمات بیشتر دولت ایران به پناهندگان کمک کند.

مسئول ارشد برنامه ریزی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دفتر تهران، اظهار داشت: همکاری دفتر سازمان ملل و دولت ایران در خصوص حل و فصل مشکلات پناهندگان، بررسی مسائل و مشکلات پناهندگان و ارجاع آن به وکلای مورد نظر، و صدور کارت آمایش برای پناهندگان افغانی از جمله اهدافی است که کمیساریای عالی سازمان ملل در نظر دارد با همکاری جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

وی افزود: در زمینه صدور کارت آمایش کمیساریای عالی سازمان ملل رقم بسیار ناچیز 200 هزار دلاری را به دولت ایران کمک می کند و بخش کوچکی از این هزینه ها را نیز خود پناهندگان تقبل می کنند و بسیاری از هزینه ها از سوی دولت ایران تقبل می شود.

وود تصریح کرد: یافتن راه حلهای پایدار و کمک به بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانی و عراقی به کشورشان از دیگر اقداماتی است که از سوی ایران و دفتر سازمان ملل انجام می شود و سال گذشته با همکاریهای انجام شده 10 هزار پناهنده به کشورشان بازگشتند.

مسئول ارشد برنامه ریزی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دفتر تهران با اشاره به تلاشهای انجام شده برای اسکان پناهندگان در کشور ثالث گفت: در سال 2010، 400 نفر از پناهندگان در کشورهای ثالث اسکان داده شدند.

وی به ارائه خدمات پایدار به پناهندگان و همکاریهای لازم با وزارت بهداشت در جهت خدمات بهداشتی به پناهندگان گفت: دولت ایران خدمات بهداشتی، سلامت، ایمن سازی و واکسیناسیون پناهندگان را انجام می دهد و کمیساریای عالی سازمان ملل تنها بخش کوچکی از هزینه های بهداشتی را شامل یک میلیون دلار در سال 2011 میلادی، تقبل کرده است و در بخش بیماری های خاص همچون تالاسمی، هموفیلی و دیگر بیماری ها سالانه برای هر نفر 17 تا 22 هزار دلار برای دولت ایران هزینه دارد و در زمان حاضر نیز 700 پناهنده مبتلا به امراض اینچنینی در ایران وجود دارد که بخش زیادی از هزینه های آنان را دولت ایران تقبل کرده است و آنچه کمیساریای عالی سازمان ملل پرداخت می کند تنها 96 دلار برای هر نفر است.

وود تصریح کرد: 280 هزار دانش آموز پناهنده در ایران آموزشهای تحصیلی را دریافت می کنند و کمیساریای عالی سازمان ملل تنها احداث 2 مدرسه و خرید لوازم کمک آموزشی را برای این تعداد پناهجو به عهده گرفته است و مابقی آن از سوی دولت ایران انجام می شود.

وی با اشاره به وضعیت زندگی و معاش پناه جویان در ایران و تلاشهایی که از سوی دولت ایران به کمیساری عالی سازمان ملل برای بهبود این وضعیت در ایران انجام شده است، گفت: 270 هزار پروانه مجوز کار برای پناهندگان صادر شده است و برآورد هزینه کمیساریای عالی سازمان ملل از میزان بودجه لازم برای این فرصتهای شغلی رقمی معادل 38.6 میلیون دلار بوده که آنچه سازمانهای بین المللی تقبل کرده اند تنها 40 درصد این مبالغ است و مابقی از سوی دولت ایران تقبل شده است.

مسئول ارشد برنامه ریزی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دفتر تهران، اعلام کرد: کمیساریای عالی سازمان ملل در سال 2010 نیازمند 39.9 میلیون دلار بودجه است تا بتواند پروژه های حمایتی خود از پناهندگان خارجی در ایران را انجام دهد که از این میزان تا کنون تنها 6 میلیون دلار آن به صورت کمکهای نقدی به دولت ایران داده شده است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه در صورت انجام پروژه های تعریف شده سازمان ملل در سال 2011 برای پناهندگان در ایران وضعیت آنان بهبود پیدا خواهد کرد گفت: دولت ایران تصمیم گرفته پناهندگان خارجی را بیمه کند و آنچه که برای بیمه این میزان پناهنده تخمین زده شده است 72 تا 100 میلیون دلار است و کمیساریا از این رقم می تواند تنها 10 میلیون دلار کمک کند و ما امیدواریم که سازمانهای بین المللی و جهانی برای انجام پروژه بیمه پناهندگان در ایران به ما کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه کمکهای کمیساریای عالی سازمان ملل تنها به پناهندگان ثبت شده ارائه می شود افزود: تا کنون 270 هزار پروانه مجوز کار صادر شده است و این به آن معناست که 27 درصد پناهندگان ثبت شده در پوشش مشاغل قرار دارند.

وود ادامه داد: پروسه بازگشت داوطلبانه به کشور افغانستان در سالهای اخیر افت کرده است و در سال گذشته حدود 8 هزار و 500 نفر از مرز دوغارون به کشورشان به صورت داوطلبانه بازگشته اند و کمکهای نقدی کسانی که بازگشت داوطلبانه دارند برای هر نفر 150 دلار است که نسبت به سالهای گذشته 50 دلار افزایش پیدا کرده است.

مسئول ارشد برنامه ریزی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دفتر تهران، ادامه داد: به دلیل کاهش روند بازگشت داوطلبانه به افغانستان سیاستهای سازمان ملل از تمرکز به فعالیتهای بازگشت داوطلبانه به کمک بیشتر به پناهندگان در داخل ایران تغییر کرده است و از این پس به گونه ای برنامه ریزی می شود تا پناهندگان به صورت مستقل در جامعه ایرانی بتوانند فعالیت کنند و از خدمات بهره بگیرند.

وی تاکید کرد: دولت ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل برای ادامه کمک رسانی به حجم عظیمی از پناهندگانی که در ایران هستند نیازمند کمکهای بین المللی است و تنها با این کمکها است که می توان وضعیت پناهندگان افغانی در ایران را بهبود بخشید.

وود با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران و حذف سوبسیدها گفت: پناهندگان خارجی در ایران یارانه ای دریافت نمی کنند و حذف سوبسیدها نیز می تواند تاثیر بدی در روند زندگی آنها بگذارد به همین دلیل به عنوان یک اقدام متقابل برای کاهش آثار سوء حذف یارانه های دولت در میان سایر برنامه ها قصد داریم کارتهای آمایش را به مدت یکسال تمدید نماید که این اقدام کاهش هزینه های اتباع افغانی را به دنبال دارد.

وی همچنین با اشاره به رایزنیهایی انجام شده با دولت ایران در زمینه بهره مندی پناهندگان از خدمات یارانه ای، تصریح کرد: قطعاً نیازهای بیش از یک میلیون پناهنده را نمی توان با بودجه محدودی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیساریا عالی پناهندگان است پوشش داد و انتظار می رود با اجرای طرح حذف یارانه ها این نیازها بیشتر شوند زیرا پناهندگان در برنامه های موجود دولت جهت امنیت اجتماعی، کاملا ادغام نشده اند.

وود تاکید کرد: کمک جامعه بین الملل برای رفع تأثیر سوء حذف یارانه ها بر پناهندگان در ایران ضروری است چرا که پناهندگان در ایران در زمینه های معیشت، تحصیل و بیمه درمانی نیازمند کمکهای جدی هستند.