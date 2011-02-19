استقبال از "حوالی اتوبان" امیدوارکننده است

سیاوش اسعدی به خبرنگار مهر گفت: شرایط اکران در سینمای ایران چندان روشن نیست، گاهی بعضی فیلم‌ها در شرایط نامطلوب فروش خوبی دارند و گاهی در شرایط مناسب بعضی فیلم‌ها در گیشه شکست خورده‌اند. این وضعیت پیچیده طراحی معادلات فروش در سینمای ایران را سخت می‌کند.

وی ادامه داد: با این حال خوشحالم که فیلم اکران عمومی شده و در روزهای نخست با استقبال مواجه شده است. چهارشنبه 27 بهمن‌ماه فیلم فقط در هفت سالن اکران شد و از پنج‌شنبه 28 بهمن‌ماه تعداد سالن‌ها به 11 سینما رسید. قرار است از هفته آینده "حوالی اتوبان" در 17 سینما اکران شود.

این کارگردان گفت: "حوالی اتوبان" آخر سال، نزدیک عید و در سرما اکران شده و این‌ها می‌تواند در میزان استقبال از فیلم موثر باشد، اما امیدوارم فیلم با افزایش تعداد سالن‌ها مخاطب بیشتری جذب کند.

"حوالی اتوبان" با بازی گلچهره سجادیه، نورا هاشمی، شهاب حسینی، بهناز جعفری و ... داستان زنی است که ورودش به زندگی یک زوج حقایقی را روشن می‌کند. غلامرضا موسوی تهیه‌کننده این فیلم است.