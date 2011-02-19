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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

ناطق نوری:

فتنه گران برای حمایت از مردم مصر باید در کنار ملت ایران باشند

فتنه گران برای حمایت از مردم مصر باید در کنار ملت ایران باشند

ساری - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: فتنه گران اگر می خواستند حامی مردم مصر باشند باید در کنار ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن همراه باشند.

احمد ناطق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در نور به فتنه 25 بهمن اشاره کرد و گفت: بیزاری مردم از سران فتنه زمانی بالا گرفت که دنیا اکنون از ایران الگو گرفت اما آنان به دنبال ایجاد اختلاف و فتنه در داخل کشور بودند.

وی افزود: سران فتنه اگر می خواستند هر نوع حرکتی برای حمایت از مردم مصر داشته باشند می بایست همگام با ملت ایران می بود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با خروج حسنی مبارک همراه بود، تصریح کرد: فتنه گران اگر می خواستند حامی مردم مصر باشند باید در کنار ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن همراه باشند اما صفشان را جداکرده و 25 بهمن را شکل دادند تا اعلام کنند که اینها همه بهانه ای بیش نبود.

وی اضافه کرد: سران فتنه در25 بهمن نه تنها به دنبال حمایت از مردم مصر نبودند بلکه در تهران تخریب اموال و تیراندازی را راه انداختند.

ناطق نوری با اعلام اینکه سران فتنه هنوز نتوانسته اند عقده های حقارت خود را از بین ببرند، گفت: امروز ما دموکراسی را پذیرفته ایم و دموکراسی یعنی کسی که اکثریت آرا را کسب کرد باید همگی تابع او باشیم.

وی با اشاره به اینکه فتنه گران اصل دموکراسی را زیر سوال بردند، اذعان داشت: دموکراسی، دیکتاتوری نیست که هر کسی بخواهد به زور به آن دست پیدا کند.

کد مطلب 1256903

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