فتنه گران برای حمایت از مردم مصر باید در کنار ملت ایران باشند

احمد ناطق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در نور به فتنه 25 بهمن اشاره کرد و گفت: بیزاری مردم از سران فتنه زمانی بالا گرفت که دنیا اکنون از ایران الگو گرفت اما آنان به دنبال ایجاد اختلاف و فتنه در داخل کشور بودند.

وی افزود: سران فتنه اگر می خواستند هر نوع حرکتی برای حمایت از مردم مصر داشته باشند می بایست همگام با ملت ایران می بود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با خروج حسنی مبارک همراه بود، تصریح کرد: فتنه گران اگر می خواستند حامی مردم مصر باشند باید در کنار ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن همراه باشند اما صفشان را جداکرده و 25 بهمن را شکل دادند تا اعلام کنند که اینها همه بهانه ای بیش نبود.

وی اضافه کرد: سران فتنه در25 بهمن نه تنها به دنبال حمایت از مردم مصر نبودند بلکه در تهران تخریب اموال و تیراندازی را راه انداختند.

ناطق نوری با اعلام اینکه سران فتنه هنوز نتوانسته اند عقده های حقارت خود را از بین ببرند، گفت: امروز ما دموکراسی را پذیرفته ایم و دموکراسی یعنی کسی که اکثریت آرا را کسب کرد باید همگی تابع او باشیم.

وی با اشاره به اینکه فتنه گران اصل دموکراسی را زیر سوال بردند، اذعان داشت: دموکراسی، دیکتاتوری نیست که هر کسی بخواهد به زور به آن دست پیدا کند.