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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

بان کی مون :

80 درصد مردم جهان به حمایتهای اجتماعی دسترسی ندارند

80 درصد مردم جهان به حمایتهای اجتماعی دسترسی ندارند

دبیرکل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی (20 فوریه برابر با 1 اسفند) ضمن اعلام این واقعیت که 80 درصد از مردم جهان دسترسی به حمایتهای اجتماعی کافی ندارند خواستار عدالت اجتماعی برای همگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل، در پیام بان کی مون آمده است: پیگیری عدالت اجتماعی برای به حداکثر رساندن توان بالقوه رشد همراه با برابری و کاهش خطر ناآرامی های اجتماعی حیاتی است.
 
وی می گوید: عدالت اجتماعی بیش از امری اخلاقی است. عدالت اجتماعی بنیان ثبات ملی و سعادت جهانی است. فرصت های برابر، همبستگی و احترام به حقوق بشر برای گشودن تمامی توان بالقوه تولیدی ملت ها و مردم لازم است.
 
دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت: روز جهانی عدالت اجتماعی فراخوانی برای تمامی کشورها است تا اقدامات قاطع برای معنا بخشیدن به ارزش های جهانی منزلت انسانی و فرصت ها برای همگان را به مورد اجرا گذارند.
 
بان کی مون با اشاره به موضوع امسال روز جهانی عدالت اجتماعی یعنی "دستیابی به حمایت اجتماعی برای همگان" گفت این موضوع برای ایجاد جوامع منصفانه تر، فراگیرتر و با برابری بیشتر حیاتی است.
کد مطلب 1256906

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