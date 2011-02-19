سران فتنه در مقابل خواست مردم قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی و ساختمان آموزشی الحاقی دبیرستان شاهد پسرانه پیامبر اعظم (ص) طی سخنرانی در جمع دانش آموزان به تبیین اهداف دشمنان و آثار انقلاب پرداخت و تصریح کرد: ملت آگاه ایران و بسیجیان جان بر کف با سلاح ایمان، آگاهی و بصیرت در مسیر ولایت با فتنه ها مقابله کرده و توطئه دشمنان را خنثی خواهند کرد.

رئوفی نژاد اظهار داشت: با گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب همواره شاهد حمله ها و هجمه ها و فتنه های مختلف دشمنان علیه جمهوری اسلامی بوده و هستیم.

وی ادامه داد: اولین اقدام در بعد امنیتی و قبل از جنگ تحمیلی، تحریک اقوام و سواستفاده و شوراندن آنها علیه نظام و انقلاب با عناوین خلق عرب، خلق کرد، بلوچ و مسلمان بود که در این حرکت با هوشیاری مردم دشمن شکست خورد.

وی اظهار داشت: با تحمیل جنگ تحمیلی علیه ایران، 43 کشور مختلف در سراسر کره خاکی، با تمام توان و تجهیزات به جبهه مقابل ایران آمده و از طرفی با اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران از واردات هر نوع سلاح و مهمات به ایران ممانعت کردند.

رئوفی نژاد افزود: در طول 32 سال، دنیای استکبار از هر سوژه و فضایی در صدد اعمال فشار سیاسی علیه ایران بوده و در بعد فرهنگی نیز قبل از پایان جنگ نظامی، جنگ نرم علیه ایران را آغاز کرده است.

وی با بیان این که پیروزی انقلاب اسلامی وحشتی را به استکبار جهانی و استعمار و صهیونیست حاکم نموده است گفت: پیروزی انقلاب اسلامی، ایران را که تا مدتها قبل به عنوان منزوی ترین کشور و پایگاهی برای غرب به شمار می آمد به کشوری مستقل و مقتدر تبدیل کرد.

عضو شورای عالی اداری کشور، دین اسلام را عامل اصلی نگرانی غرب و شرق عنوان نمود و افزود: امام (ره) اسلام سرسپرده و منزوی را به اسلام مبارز، ظلم ستیز و استکبار ستیز و مقتدر متحول نمود.

رئوفی نژاد در ادامه به بحث جنگ نرم و پیچیدگی های آن پرداخت و گفت: در پیچیدگی جنگ نرم همین بس که دشمن با زیرکی و در لباس دوست و از موضع حق طلبی آنقدر بر روی خواص جامعه، که زمانی مدافع انقلاب بودند هدفگذاری و برنامه ریزی می کند که پس از چند سال این افراد در اتحاد با دشمنان در مقابل نظام قرار گرفته و به جنگ نظام می روند.

زمین چمن مصنوعی و ساختمان آموزشی الحاقی دبیرستان شاهد پسرانه پیامبر اعظم (ص) پیش از ظهر شنبه با حضور استاندار زنجان افتتاح شد.

طرح توسعه دبیرستان شاهد پسرانه پیامبر اعظم (ص) با 730 متر مربع زیربنا و در سه طبقه اجرا شده که شامل چهار کلاس آموزشی، سالن اجتماعات و امتحانات و چهار فضای اداری است که 207 میلیون تومان اعتبار به صورت 21 میلیون تومان از محل مشارکتهای مردمی و 189 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

همچنین زمین چمن مصنوعی این دبیرستان با مساحت 112 متر مربع با اعتبار 64 میلیون تومان ساخته شده که دانش آموزان سایر مدارس نیز می توانند با هماهنگی مدیر مدرسه در اوقات فراغت خود از آن استفاده کنند.