مشکلات مالی منجر به لغو سفر کمانداران تهران به تایلند شد

داوود عنبرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم تهران به دنبال کسب مقام نخست رقابتهای قهرمانی کشور جواز حضور در مرحله اول مسابقات جایزه بزرگ آسیا را بدست آورد و قرار بود هزینه سفر این تیم با کمک های مالی فدراسیون صورت پذیرد.

وی افزود: ظاهرا مشکل مالی فدراسیون منجر به لغو این سفر شده است. قرار بود سازمان تربیت بدنی بخشی از اعتبارات فدراسیون را در این چند هفته پرداخت کند که با صورت نگرفتن این پرداخت سفر تیم ما به تایلند لغو شد.

سرپرست تیم اعزامی تیروکمان استان تهران به بانکوک خاطرنشان کرد: تیراندازان ما انگیزه زیادی برای حضور در این مسابقات آسیایی داشتند. تیم ما مدت دو ماه تمرین کرده بود و حتی امید کسب مدال هم داشتیم.

رئیس سازمان لیگ تیراندازی باکمان کشورمان تصریح کرد: هفته دوم مسابقات لیگ تیراندازی باکمان باشگاه های کشور که قرار بود در این دو روز برگزار شود به دلیل سفر تیم تهران به تاخیر افتاد که برنامه این مسابقه تعویقی به تیم ها اعلام شده است.

اولین مرحله از رقابت‌های تیراندازی باکمان جایزه بزرگ آسیا از اول تا سوم اسفند ماه در بانکوک تایلند برگزار می شود.