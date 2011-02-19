گیگز قراردادش را یک سال دیگر با منچستریونایتد تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گیگز که در ماه نوامبر 37 ساله شده، با تمدید قرارداد خود به مدت یک سال با منچستریونایتد، بیست و یکمین فصل خود را در اولدترافورد آغاز خواهد کرد.

وی گفت: همه آنچه من می خواهم بازی برای من یونایتد است و به نظر من در این 20 سال به اندازه کافی خوش اقبال بوده ام که در این تیم حضور داشته ام. این یک زمان بسیار هیجان انگیز است که با بازیکنان جوان در این تیم آشنا می شوم.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، گیگز تا به حال 800 بار برای منچستریونایتد به میدان رفته که 600 بار آن در لیگ برتر بوده است.