واحدهای صنعتی همدان 168 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی می گیرند

خسرو سامری در گفتگو با خبرنگار مهر درهمدان در خصوص تعداد واحدهای تاثیر پذیر از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها افزود: تاکنون 228 واحد صنعتی شناسایی شده که از این تعداد 167 واحد در سایت تحول صنایع و معادن ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: 144 واحد مراحل تکمیلی ثبت نام را طی کرده و 127 مورد آن پس از بررسی های کارشناسان برای اخذ تسهیلات 168 میلیارد ریالی به بانک ملی معرفی شده اند.

سامری اضافه کرد: 94 واحد صنعتی نیز با 140 میلیارد ریال تسهیلات در بانک ملی پذیرش شده و 50 واحد صنعتی تاثیر پذیر دیگر نیز با تسهیلات 100 میلیارد ریالی موفق به عقد قرار داد با شعب بانک ملی در همدان شده اند.

وی با بیان اینکه مراحل اجرایی عقد قرارداد واحدهای دیگر در حال انجام است، گفت: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی صنعتی چند رشته جدید به 23 رشته تاثیر پذیر قبلی اضافه شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان همدان افزود: 23 رشته تاثیر پذیر واحد صنعتی از جمله صنایع فولاد، سنگ بری ها و تولید سیمان در مرحله نخست معرفی شدند و در مرحله دوم بر اساس تایید ستاد عملیاتی وزارت صنایع و معادن، 13 رشته فعالیت جدید از جمله تولید آهک، دولومیت و مواد شیمیایی اضافه شد.

سامری یادآور شد: مدیران این رشته فعالیت ها می توانند تا ابتدای اسفندماه سالجاری، برای دریافت خط اعتباری هزینه انرژی با مراجعه و تکمیل فرم های الکترونیکی در سایت ستاد تحول صنایع و معادن، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.