به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه مهدی غضنفری بر همکاری و پشتیبانی استانداران با بهره‌گیری از تسهیلات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری استان برای برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و اختصاص عرصه و مکان مناسب برای برگزاری آنها، گسترش میادین میوه و تره‌بار و نیازهای عمومی، ارائه خدمات شهری به بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های مقطعی تاکید شده است.

همچنین معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از حضور 10 هزار بازرس از ابتدای اسفندماه در بازار خبرداد و گفت: بازرسان به صورت محسوس، نامحسوس و شبانه‌روزی کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

جواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: طرح ویژه نظارتی نوروز 90 از سوی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت تدارک دیده شده است و از ابتدای اسفندماه با ابلاغ دستورالعمل اجرایی به استانها، آغاز شده و تا نیمه اردیبهشت 90 نیز ادامه خواهد داشت.

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز، تمرکز بازرسان بر اقلام پر مصرفی است که طبیعتا به دلیل ایام نوروز، تقاضای بالایی پیدا خواهند کرد. در این میان تخلفات در مورد کالاهای پرمصرف از دید بازرسان دور نخواهد ماند.