آلبوم سرمایه‌ گذاری شهر بیرجند تدوین شد

جواد وحدتی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اشاره به تدوین آلبوم سرمایه گذاری شهر بیرجند، اظهار داشت: در این مجموعه پروژه ‌های مورد نیاز شهر مشخص شده و راهنمای خوبی برای سرمایه‌ گذاری است.

وی اضافه کرد: در این آلبوم پروژه های قابل توجه سرمایه گذاری برای متقاضیان بخش خصوصی لحاظ شد، که این آلبوم تا پایان بهمن ماه امسال منتشر می شود.

وحدتی فرد با بیان اینکه شهرداری یک شرکت تعاونی است که سرمایه‌ گذاران آن مردم هستند، افزود: مشارکت مردمی در این شرکت تعاونی از طریق پرداخت عوارض موجب می ‌شود، شهرداری نیازهای مردم را به موقع پاسخگویی کند.

اتمام 10 نقاشی دیواری تا پایان سال

وی در خصوص ارتقای مبلمان شهری بیرجند، عنوان کرد: طرح ایجاد نقاشی های دیواری از جمله این مباحث است که تاکنون سه نقاشی دیواری انجام شد و تا پایان سال به 10 نقاشی افزایش می یابد.

وحدتی فرد از واگذاری رفت و روب و نگهداری فضای سبز بیرجند به بخش خصوصی تا پایان سال خبر داد و گفت: کشتارگاه بیرجند نیز به مزایده گذاشته شده و در شرف انتقال به سرمایه گذار بخش خصوصی است، به علاوه برای مصرف بهینه انرژی و کاهش بدنه، ماشین آلات شهرداری نیز به بخش خصوصی واگذار می شود .

رضایت ‌مندی مردم از مبلمان شهری و مسیرهای جدید اتوبوس

وی با اشاره به اینکه بیشتر اولویت برنامه های شهرداری بیرجند در مبلمان شهری هدف گذاری شده است، تصریح کرد: علیرغم محدودیت ‌های شهر و محدویت ‌های مالی موجود باید در سطح شهر تصمیماتی اخذ شود تا رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد که بهسازی جایگاه اتوبوس‌ ها و تعیین خطوط جدید اتوبوسرانی این مهم را حاصل کرده است .

وحدتی فرد همچنین به بحث انتقال مشاغل مزاحم اشاره کرد و ادامه داد: از چندی قبل مکان مناسبی برای این صنایع در نظر گرفته شد، اما نوع کاربری تعریف شده برای این اراضی با صنایع متناسب نبود که با تدابیر اتخاذ شده این مشکل تا حدودی مرتفع شد و مانع خاصی برای صدور پروانه وجود ندارد.

وی در خصوص طرح های اولویت دار شهرداری بیرجند، خاطر نشان تصریح کرد: حدود 100 میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری در شهر، برای یک پروسه حداقل سه ساله تعریف شده که نیاز است سرمایه گذاران خصوصی به این بخش وارد شوند .

عدم استقبال از کیوسک های مطبوعاتی سطح شهر