روحانیون محور اصلی حرکت فرهنگی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اسمعلی ابراهیمی درششمین نشست روحانیون دائم، پاره وقت و خود استقرار در سنقروکلیایی با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبراکرم(ص) و امام جعفرصادق (ع) بر نقش رو حانیون در هدایت مردم تاکید کرد واظهار داشت: روحانیون، در حرکت فرهنگی جامعه بسیارتاثیر گذار و موثر هستند،لذا باید حضور روحانیون در مراکز فرهنگی پرنگ تر باشد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی افزود: روحانیون مستقر باید علم وآگاهی خودرا با توجه به نیازهای مردم خصوصاً پیرامون نوجوانان وجوانان بالا ببرند.

وی تصریح کرد: روحانیون محوراصلی حرکت فرهنگی درجامعه هستند واین قشر از تأثیرگذارترین اقشار جامعه هستند.

ابراهیمی اظهار داشت: روحانیون مستقردرروستاها باید از وقت خوددرجهت خدمت به مردم درزمینه های فرهنگی ودینی استفاده کنند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: روحانیون مستقردر دو ماهه‌ محرم و صفر و ایام دهه مبارک فجر زحمات زیادی را متحمل شدند، و نقش موثری در برنامه های انجام شده در این دو مناسبت را داشتند.