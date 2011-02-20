بهترین تصاویر رقابت بین المللی عکاسی علمی/ از HIV سه بعدی تا ژانر وحشت میکروسکوپی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت بین المللی عکاسی علم و مهندسی تجسم، مسابقه ای است که همه ساله به بهترین تصاویر علمی جایزه می دهد.

1- ویروس HIV سه بعدی. براساس گزارش تلگراف، این تصویری از ویروس HIV است که با تکنیکهای تصویربرداری میکروسکوپی سه بعدی گرفته شده است.

2- تهاجم باکتری خوارها. در این تصویر سه بعدی، یک باکتریوفاژ (باکتری خوار) را نشان می دهد که به روشی بسیار تهاجمی و به سبک فیلمهای ژانر وحشت به یک باکتری حمله می کند.

3- چشمها به سوی مولکولها. این عکس توانسته است جایزه اول بخش عکاسی را کسب کند. این تصویر میکروسکوپی که 18 فوریه 2010 بر روی جلد مجله ساینس قرار گرفت، سطح یک لایه منفرد از مولکول را نشان می دهد. این لایه درحقیقت مربوط به دو نوع مولکول است که همانند آب و روغن از هم جدا شده اند. این عکس اولین مراحل جداسازی را نشان می دهد.

4- پوست در گوجه فرنگی. این عکس میکروسکوپی، کرک و پوسته یک دانه گوجه فرنگی را نشان می دهد. این پوسته کرکدار یک ماده لزج ترشح می کند که همانند یک غشای واضح در حاشیه دانه به نظر می رسد. این ماده لزج اهداف مختلفی دارد از جمله اینکه شکارچیان را با یک ماده آفت کش طبیعی می کشد و از خشک شدگی دانه جلوگیری می کند.

5- مهمانی اجتماع قارچها. این عکس جایزه اول بخش گرافیک اطلاعاتی را به خود اختصاص داده است. این عکس در واقع یک پوستر آموزشی است که تمام انواع قارچ را نشان می دهد. به ویژه قارچهایی که روی پنیر، نان و روی بینی خفاشها تشکیل می شوند.

6- آتش بازی ژنها. به نظر می رسد که یک برنامه آتش بازی باشد اما درحقیقت نقشه ژنتیکی از گیاه Arabidopsis thaliana به عنوان بخشی از پروژه AraNet است. تیم محققان موسسه علمی کارنگی پروژه AraNet را برپایه بیش از 50 میلیون مشاهدات تجربی گیاهان و سایر ارگانیسمها توسعه داده اند.

7- روبات هزارپا. این تصویری از یک روبات است که ظاهری شبیه به هزارپا دارد. این روبات را دانشمندان دانشگاه هاروارد ساخته اند.