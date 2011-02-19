اکران همزمان فیلمهای جشنواره فجر در مراکز استانها

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری در آیین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینما سپهر ساری افزود: فیلم های جشنواره فیلم فجر در سال جاری از حیث محتوا و کمیت نسبت به سال گذشته بهتر بوده است.

وی خاطر نشان کرد: هنوز اشکالاتی در نحوه اجرای فیلم های فجر در استانها وجود دارد که باید رفع شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جایگاه فعلی سینمای ایران به سمت اقتصادی سوق یافته است تصریح کرد: فعالان عرصه فرهنگ و هنر کشور باید نقش هنری سینما را همچنان حفظ کنند.

شجاعی کیاسری با بیان اینکه پرداختن صرف اقتصادی به صنعت سینما آسیب زا است یادآور شد: کیفیت فیلم های فجر در استانهای کشور باید یکسان وضع شود.

وی در ادامه با اشاره به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: قرار شد با هماهنگی وزیر ارشاد از سال آینده تمامی فیلم های جشنواره فجر که در تهران اکران می شود به صورت همزمان در مراکز استانها نظیر مازندران اکران شود.

وی افزود: مجمع نمایندگان مازندران نیز در این جلسه آمادگی خود را برای میزبانی جشنواره سی ام بین المللی فیلم فجربرای سال آتی در استان اعلام کرده است.

مدیرکل همکاری های سمعی بصری و نمایش های خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به اینکه سینمای ایران به سمت تولید فیلمهای فاخر تلاش می کند اظهار داشت: جشنواره فیلم فجر بخشی از توان هنرمندان بومی را به منصه ظهور می رساند.

فروتن با بیان اینکه سینما در صورت خلاقیت می تواند میراث ماندگار آیندگان باشد افزود: سینمای فاخر می تواند ترجمان هنرمندانه فرهنگ دینی در جهان باشد.

وی از مسئولان و نمایندگان خواست رابطه خود را با هنر و سینما صرفا محدود به جشنواره های فیلم نکنند و افزود: حضور و ابتکار عمل نمایندگان مجلس در عرصه سینما می تواند در جامعه اثرگذار باشد.