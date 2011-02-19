سالن های ورزشی البرز مناسب سازی می شوند

علی فیروزگاه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: مناسب سازی اماکن ورزشی استان از جمله مطالبات اصلی شهروندان به ویژه معلولان است که در دستور کار اداره کل تربیت بدنی استان البرز قرار می گیرد.

وی افزود: تمامی فضاها و اماکن ورزشی باید جهت تردد معلولان مناسب سازی شود تا این قشر نیز همانند سایر افراد جامعه بتوانند از این امکانات بهره مند شوند.

این مسئول با اشاره به احداث سالن ورزشی ویژه معلولان و جانبازان در مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی، خاطر نشان کرد: این سالن ورزشی از محل اعتبارات سفر سوم رئیس جمهوری به کرج احداث می شود.

وی یادآور شد: ورزش ضمن توانمندسازی فرد معلول و ایجاد اعتماد به نفس در آنها راه را برای ورود این قشر به جامعه هموارتر می سازد.

ورزش گامی اساسی برای توانمندسازی گروههای هدف بهزیستی

سرپرست اداره کل بهزیستی استان البرز نیز در این رابطه به خبرنگار مهر در کرج گفت: ورزش می تواند نقش بسیار مهمی در توانمندسازی گروه های هدف سازمان بهزیستی به ویژه معلولان داشته باشد.

سید قباد ورزیری افزود: یک دلار هزینه کردن در حیطه ورزش باعث صرفه جویی هشت برابری در هزینه های درمان و توانبخشی معلولان می شود که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان امر ورزش قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این مسئله ضرورت توجه ویژه به امر ورزش را می طلبد، اظهار داشت: در حال حاضر معلولان به دلیل عدم مناسب سازی اماکن ورزشی امکان استفاده مناسب از این فضاها را ندارند که امیدواریم مورد توجه مسئولان استان و متولیان امر ورزش قرار گیرد.