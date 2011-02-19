شش هزار خانوار عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند

عیسی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: تا پایان سال 90 همه روستاییان و عشایر استان تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند.

وی یادآور شد: لازم است روستاییان و عشایر استان با واریز کردن حق بیمه، خود را بیمه صندوق اجتماعی کنند و از مزایای ارزنده آن برخوردار شوند.

کریمی اظهار داشت: مبلغ پرداختی ماهیانه پنج هزار و 500 تومان تا 13هزار تومان است که با توجه به سطح درآمد، خود روستائیان و یا عشایر آن را انتخاب می کنند.

وی عنوان کرد: میزان سهم دولت در پرداخت حق بیمه دو سوم آن است یعنی اگر قرار باشد یک روستایی بابت یکسال 66هزار تومان بپردازد، دولت 132هزار تومان پرداخت می کند که این رقم حداقل میزان پرداختی است..

کریمی تصریح کرد: حداکثر پرداختی یک روستایی هم 156هزار تومان در سال و سهم دولت نیز 312هزار تومان است.

وی شرایط عضویت در این صندوق را سکونت در روستا، داشتن سن 18 تا 55سال و مزایای این صندوق را استفاده از مستمری های بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی کلی، مستمری بازماندگان و... عنوان کرد.

کریمی یادآور شد: هم اکنون دهیاریها و تعاونیهای روستایی در استان از متقاضیان ثبت نام به عمل می آورند.