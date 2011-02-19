سهل انگاری در کنترل تردد مرزها به صادرات استان کرمانشاه ضربه می زند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، شهریار حیدری در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان با اشاره به این مطلب که باید تردد و ورود و خروج کامیونهای حامل سوخت عراقی با نظارت بیشتری صورت گیرد، اظهار داشت: کلیه نیروهای امنیتی و انتظامی استان و دستگاه های نظارتی باید با کمال دقت نسبت به کنترل و بازرسی این کامیون ها اقدام کنند چراکه هر گونه سهل انگاری دراین راستا صادرات و واردات به استان را مختل خواهد کرد.

وی از تلاش های نیروی انتظامی استان در خصوص کشف بیش از 40 هزار بطری مشروبات الکلی از چهار دستگاه کامیون حامل سوخت، تقدیر و تشکر کرد و خواستار برخورد قاطع با چنین افراد متخلفی شد.

حیدیری همچنین عنوان کرد: استان کرمانشاه یکی از استانهای برتر کشوراست که در بحث کنترل و ساماندهی کودهای شیمیایی بعنوان الگو در سطح کشور شناخته شده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم با تهیه سامانه هوشمند توزیع نهاده های کشاورزی در استان و کنترل توزیع کودهای شیمیایی در بین بهره برداران و کشاورزان استان، این طرح را بصورت پایلوت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور معرفی کنیم.

در پایان جلسه روسای کمیته های مختلف گزارشی از فعالیتهای و اقدامات پیشگیرانه خود را به اعضای ستاد ارائه کردند.