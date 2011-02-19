به گزارش خبرگزاری مهر، علی نانواباشی در این باره با بیان اینکه این انیمیشن به صورت سه بعدی تولید میشود، گفت: سعی شده در انیمیشن "کلاغ زبل" از جذابیتهای لازم برای جذب مخاطب استفاده شود.
وی در خصوص داستان این مجموعه گفت: این انیمیشن ماجرای کلاغی است که برحسب اتفاق به داخل کتابی میرود و در داستانها سیر میکند، در مسیر، وقایع و اتفاقاتی که برایش به وجود میآید با درس گرفتن از اشتباهات خود از خامی به پختگی میرسد.
نانواباشی با اشاره به اینکه گروه مخاطب این انیمیشن کودکان هستند افزود: در این انیمیشن سعی شده ضمن آشنایی با داستانهای فانتزی، کودکان را با نگرشی جدید به سمت کارهای خوب سوق دهد.
وی هدف از ساخت این مجموعه را آشنایی بیشتر کودکان با داستانهای قدیمی عنوان کرد و افزود: در این قصهها سعی شده ضمن پرداختن به روایتی جدید از داستانها به نکات اخلاقی اشاره شود.
این کارگردان و تهیهکننده با اشاره به اینکه این انیمیشن با تکنیک سه بعدی ساخته شده است تصریح کرد: دراین مجموعه سعی شده برداشت متفاوت و قابل فهمی از کتاب کلیه و دمنه ارائه شود که با مسائل روز و ملموس کودکان بی ارتباط نباشد تا مخاطب بتواند به خوبی با داستان ارتباط برقرار کند.
نانواباشی با بیان اینکه پیش تولید این مجموعه از 15 تیرماه به مدت سه ماه آغاز شد، ابراز داشت: تولید انیمیشن "کلاغ زبل" از 25 مهرماه کلید خورده و در حال حاضر در مرحله پایانی قسمت اول قرار دارد.
عوامل برنامه عبارتند از نویسنده: معصومه گنجهای، سرپرستی گروه انیماتورهای سه بعدی: مرتضی قدبائی، سید هادی متولی، سیداحمد آقایی، سمیرا باقری، طیبه کبریایی و راهنما: استاد صفورا.
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