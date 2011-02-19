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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

کنسرت ارکستر سنتی صدا و سیما برگزار می شود

کنسرت ارکستر سنتی صدا و سیما برگزار می شود

کنسرت ارکستر سنتی مرکز موسیقی و سرودهای صدا و سیما به رهبری شهرام منظمی در تاریخ 3 اسفندماه ساعت 20 در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار می شود.

شهرام منظمی رهبر ارکستر صدا و سیما با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : ارکستر سنتی مرکز موسیقی و سرودهای صدا و سیما حدود 12 سال پیش راه اندازی شد و پیش از این پدرم درویش رضا منظمی مسئولیت اداره این ارکستر را به عهده داشت و پس از آن من رهبری این ارکستر را به عهده گرفتم و کنسرت هایی را به صورت پراکنده نیز اجرا کرده ایم در این کنسرت که در بخش جنبی جشنواره برگزار می شود قطعاتی از موسیقی ایرانی را به روی صحنه می بریم .

وی در پایان به قطعاتی که در این کنسرت اجرا می شود اشاره کرد و گفت : در این کنسرت قطعاتی در دستگاه دشتی با آواز هادی حسینی که از خواننده های جوان موسیقی است و نزد استاد شجریان دوره آواز گذرانده است اجرا می شود ؛ مجموع قطعات را خودم آهنگسازی کرده ام و اعضای گروه هم 20 نفر هستند و سازبندی این ارکستر هم به این صورت است که سه نوازنده عود داریم چهار نوازنده کمانچه ، سه نوازنده تار ، یک نوازنده تنبک و پرکاشن در این اجرا حضور دارند .

کد مطلب 1256972

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