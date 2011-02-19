شبکه دانشگاههای علوم پزشکی جهان اسلام طراحی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین نیکنام امروز شنبه در نشست روسای دانشگاهها و دانشکده های برتر پزشکی کشورهای اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: همکاری دانشگاههای پزشکی و ایجاد شبکه می تواند باعث همکاریهای علمی در بخشهای مجازی با تاکید بر فناوری های روز باشد. از سوی دیگر با استفاده از مزایای سیستم شبکه می توان در به روز کردن دانش موسسات تحقیقاتی و مراکز آموزشی فعالیت کرد.

وی خاطرنشان کرد: مشخص کردن توانایی های این شبکه و تبادل ایده در فضای این دانشگاهها به ایجاد یک نقشه راه می انجامد و شبکه می تواند به ایجاد یک سیستم ارتباطی و کاهش هزینه ها و نظارت و حمایت از دانشگاهها بدل شود.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: امیدواریم این شبکه با یک برنامه عملیاتی طراحی شود و گامی در جهت توسعه روابط علوم پزشکی و برداشتن موانع از سر راه باشد کشورهای اسلامی باید بتوانند مستقل از کشورهای دیگر که موانعی برای آنها ایجاد می کنند، شبکه علوم پزشکی خود را داشته باشند.