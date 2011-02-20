تصاویری از طولانی ترین جاده یخی دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، طولانی ترین جاده یخی دنیا یک کابوس واقعی برای رانندگان خودروها به شمار می رود.

رانندگی در مسیری به طول 26 کیلومتر برف، باد و یخهای قطبی که از وسط دریا منطقه غربی استونی را به جزیره "هیوما" متصل می کند.

هیوما به وسعت 989 کیلومتر مربع دومین جزیره بزرگ استونی است.

براساس گزارش لارپوبلیکا، این جاده تنها زمانی باز می شود که یخها کاملا سفت شده باشند و بتوانند در مقابل عبور خودروها مقاومت کنند.

به این ترتیب خودروها این فرصت را پیدا می کنند مستقیما بر روی آب حرکت کنند هرچند آب دریای بالتیک پوشیده از یک لایه قطور یخ باشد.

جاده ای به طول 26 کیلومتر بر روی دریا

این مسیر، طولانی ترین جاده یخی دنیا است

که برای رانندگان خودروها یک کابوس واقعی است

در تابستان مسافران از یک جاده آسفالتی به طول 25 کیلومتر به این جزیره می رسند اما در زمستان می توان از این جاده یخی نیز استفاده کرد

برای طبیعی به نظر رسیدن جاده چند نهال در طول مسیر گذاشته اند