خانه شناگران اصفهان پنج بر صفر بازنده اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم رقابت های لیگ برتر واترپلوی باشگاه های کشور روز جمعه در شهرهای بندر انزلی، اصفهان، گچساران و اهواز پیگیری شد.
در این دیدارها نتایج زیر به دست آمد:
* هیئت شنای گیلان 15- هیئت شنای فارس 10
* نفت و گاز گچساران 13- هیئت شنای خراسان رضوی 6
* نفت امیدیه 13- هیئت شنای کرمان 2
* هیئت شنای خوزستان 21- هیئت شنای آذربایجان شرقی 14
* خانه شناگران اصفهان صفر- هیئت شنای زنجان 5 (طبق اعلام سازمان لیگ واترپلوی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، تیم خانه شناگران اصفهان به دلیل عدم ارسال مدارک در زمان تعیین شده 5 بر صفر بازنده این دیدار اعلام شد).
تنها دیدار باقیمانده هفته نهم را تیم های دانشگاه آزاد تهران و فولاد ماهان سپاهان امروز برگزار خواهند کرد.
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