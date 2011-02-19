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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

عزیزمحمدی خبر داد:

زمان هفته بیست و هشتم تغییر کرد/ شهرآورد تهران 7 یا 8 فروردین برگزار می‌شود

زمان هفته بیست و هشتم تغییر کرد/ شهرآورد تهران 7 یا 8 فروردین برگزار می‌شود

رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال از تغییر زمان برگزاری هفتادمین شهرآورد تهران خبر داد و گفت: این بازی به احتمال زیاد هشتم یا نهم فروردین ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله محمدی در پایان نشست امروز شنبه کمیته فنی فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر افزود: در نشست امروز کمیته فنی اعضا به این جمع بندی رسیدند که تیم ملی در روزهای ابتدایی فروردین ماه دیداری نداشته باشد و تنها تیم فوتبال امید دیدارهای تدارکاتی خود را برگزار کنند.

وی در ادامه افزود: به همین خاطر برای اینکه به باشگاه ها در تعطیلات عید فشار وارد نیاید و تیم ها در زمانی مناسب دیدارهای خود را برگزار کنند دیدارهای هفته بیست و هشتم که یکی از آنها بازی استقلال و پرسپولیس است در تاریخی به غیر از ششم فروردین ماه که پیش از این اعلام شده بود برگزار می شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اعلام کرد به احتمال فراوان بازی های این هفته و بازیهای استقلال و پرسپولیس در یکی از روزهای هشتم یا نهم فروردین ماه دنبال می شود که تاریخ دقیق برگزاری این مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1256977

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