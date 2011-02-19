4 واحد نان صنعتی در کشور راه اندازی شد

غفور مطلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به لحاظ گسترش شهرنشینی و مشکلات موجود در تولید نان سنتی به روش فعلی، امیدواریم که از نظر فرهنگی آمادگی لازم در مصرف کنندگان از نظر پذیرش نانهای صنعتی به وجود آید.

وی اظهارداشت: مشکل اصلی در این راه می تواند عدم تطابق فرهنگی مصرف این نانها در درجه اول و قیمت تمام شده در مرحله دوم باشد.

وی گفت: پیشنهاد می شود که تلاش شود قیمت این نانها به نانهای سنتی نزدیک شده و امکان دسترسی آحاد مردم به این نانها وجود داشته باشد و همچنین موانع موجود در گسترش و راه اندازی این واحدها کاهش یابد تا سرمایه گذاران بتوانند با سهولت بیشتری وارد عمل شده و تولید کنند.



مطلبی افزود: در برخی مواقع، یک شاطر نانوایی به طور تجربی از مسایل دخیل در تولید نان، آگاهی کامل دارد و از طرفی، دانسته های علمی یک کارشناس مرتبط با حوزه آرد و نان نیز در فرآیند تولید نان به کمک او می آید.

وی ادامه داد: صحبت از تولید نان دو وجه مشکل و ساده دارد، ساده است زیرا که همه افراد، نحوه تولید آن را می بینند و فکر می کنند کار ساده ای است و مشکل است چون ریزه کاریهایی دارد که اگر بدان توجه نشود محصول نهایی، نامرغوب خواهد بود که فقط نانوایان با تجربه و کارشناسان می توانند آن را تشخیص دهند.

این کارشناس گفت: کیفیت، رسیدن یک ماده غذایی با بهترین شرایط و مواد اولیه به تولید است یعنی اگر مواد اولیه مناسب باشد، آن ماده شرایط لحاظ شده در استاندارد را خواهد داشت.

مطلبی اظهارداشت: عدم آموزش کارگران، یکنواخت نبودن کیفیت نان، عدم صرفه اقتصادی، ماهیت نانها بخاطر سریع بودن بیاتی از جمله دلایل عوامل تاثیر گذار بر کیفیت نان است.

وی افزود: با اصلاح تمام عوامل تاثیرگذار در کاهش کیفیت نان از جمله کارگر و سرمایه گذاری آن، کیفیت نان نیز، افزایش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس، همچنین از شکل ظاهری، عطر، طعم و رنگ، سطح زیرین و روی نان و بافت نان به عنوان بخشی از شاخص های ارزیابی نان یاد کرد.