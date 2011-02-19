دبیرکل بعدی اتحادیه عرب کیست/ نگرانی از جانشینی "ابوالغیط"

به گزارش خبرگزاری مهر، "طراد بن سعید العمری" نویسنده سعودی روزنامه الحیات امروز در مقاله ای نوشت: در نهایت "عمروموسی" اتحادیه عرب را ترک خواهد کرد تا در انتظار دبیرکل جدید برای این سازمان باشیم.

هرگز کسی در جهان عرب فراموش نمی کند که در اجلاس داووس"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه نسبت به "شیمون پرز" اعتراض کرد و جلسه را ترک گفت اما عمروموسی در جای خود آرام گرفته بود و تکان نمی خورد.

اما نگرانیها از این است که "احمد ابوالغیط" وزیرخارجه فعلی مصر با توجه به عادت همیشگی که دیپلماتها و وزیران امور خارجه مصر پس از بازنشستگی دبیرکلی اتحادیه عرب را بر عهده می گرفته اند، خواستار بدست آوردن این مقام شود. به ویژه در شرایط کنونی که مصر از لحاظ داخلی و خارجی بسیاری از کشورهای عربی را درگیر خود کرده است.

این نویسنده سعودی الحیات که به نظر می رسد چندان دل خوشی از ریاست مصریها بر اتحادیه عرب ندارد در ادامه می نویسد: شاید تصمیم جانشینی ابوالغیط به جای عمروموسی به این دلیل اتخاذ شود که تاکید شود همچنان جایگاه مصر در جهان عرب تغییر نکرده است. اما باید به این مسئله توجه داشت که همچنان در پادمانها، انتخاب مقر اتحادیه عرب و تابعیت دبیرکل آن اختلافاتی جدی میان اعضا وجود دارد.

از سوی دیگر، اتحادیه عرب در دهه های اخیر هرگز نتوانسته به عنوان یک نهاد منطقه ای تاثیرگذار مطرح باشد. تاریخ نشان داده که این سازمان بیشتر در جهت اهداف سیاست خارجی مصر قرار داشته که وحدت عمل عربی را با مشکل مواجه ساخته است. در واقع دبیرکل این اتحادیه در هر موضوعی به مصالح مصر می نگرد و محال است موضعی در تعارض با موضع قاهره اتخاذ کند.

الحیات در ادامه به بی کفایتی عمروموسی در سالهای اخیر که به افزایش اختلافات در جهان عرب منجر شده اشاره می کند و بر اتفاق رخ داده در اجلاس اقتصادی داووس تمرکز کرده و می نویسد: هرگز کسی در جهان عرب فراموش نمی کند که در این اجلاس "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه نسبت به دروغگویی "شیمون پرز" رئیس رژیم اسرائیل اعتراض کرد و جلسه را ترک گفت اما عمروموسی در جای خود آرام گرفته بود و تکان نمی خورد.

در این سالها بسیاری از کشورهای عربی از سلطه قاهره بر اتحادیه عرب جریحه دار شده اند. اما در مقابل مقامات مصری انتخاب دبیرکل غیر مصری برای این اتحادیه و انتقال مقر آن از قاهره به پایتخت دیگر کشورهای عربی را اهانت تلقی می کنند.

الحیات در خاتمه می نویسد: امیدواریم برادران ما در مصر انتخاب دبیرکل غیر مصری برای اتحادیه عرب و یا انتقال مقر این اتحادیه از قاهره به پایتخت دیگری همچون رباط، امان، ابوظبی یا دوحه اهانت به جایگاه این کشور تلقی نکنند چون این کشور برای باز چینش سیاسی و تولید شخصیتهای برجسته حداقل به یک دهه زمان و یا انقلاب درون انقلاب نیازمند است.