سهام اتحادیه تعاونی دامپروران خراسان شمالی هنوز مسترد نشده است

حسینعلی حصاری در گفتگو با خبرنگار مهردر بجنورد با بیان این مطلب اظهار داشت: قبل از استانی شدن شرکتهای تعاونی گاوداران و دامپروران خراسان شمالی سهام دار شرکتهای تعاونی خراسان رضوی بودند که با جدایی استان باید سهام این شرکتها به روز محاسبه و مسترد می شد.

وی ادامه داد: با توجه به برگزاری بیش از 50 جلسه با اتحادیه های تعاونی خراسان رضوی تنها 90 درصد از سهام اتحادیه گاوداران استان تاپایان دی ماه سال جاری استرداد شد ولی سهام اتحادیه تعاونی دامپروران استان تاکنون مسترد نشده است و در مرحله ارزش گذاری سهام می باشد.

حصاری خاطر نشان کرد: 90 درصد سهام مسترد شده شرکتهای گاوداران استان دو میلیارد و 400 میلیون ریال بوده است که دریافت 10 درصد آن باقی مانده است.

وی اضافه کرد: سهام شرکتهای دامپروری استان نیز دو میلیارد و 800 میلیون ریال است که طی هشت سال تنها 30 درصد از سود سهام جذب شده است.

حصاری با اشاره به تخصیص 12 هزار تن سهمیه گندم و جو خوراک دام استان نیز اظهار داشت: اگر استرداد و تامین سرمایه در گردش شرکتهای تعاونی گاوداران و دامپروران استان به موقع انجام می گرفت، اتحادیه می توانست تمام سهمیه خوراک دام تخصیصی به استان را خریداری کند.

وی یادآورشد: تنها 50 درصد از از سهمیه خوراک دام تخصیصی به استان خریداری شده است.