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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

کشف 300 کیلو انواع موادمخدر در نوار مرزی زابل

کشف 300 کیلو انواع موادمخدر در نوار مرزی زابل

فرمانده هنگ مرزی زابل از کشف بیش از 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر در نوار مرزی زابل در چند روز اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مرادقلی در این باره افزود: در راستای برخورد قاطع با هرگونه تجاوزات مرزی و قاچاق موادمخدر در طول نوار مرزی، مرزبانان این هنگ مستقر در گروهان زهک، در یک درگیری با سوداگران مرگ مقادیری موادمخدر کشف و ضبط کردند.

وی گفت: مرزبانان این هنگ در پی کسب خبری از منابع اطلاعاتی مبنی بر حمل موادمخدر توسط چند قاچاقچی به صورت کوله ‌باری، سریعا وارد عمل شد و اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی را آغاز کردند.

فرمانده هنگ مرزی زابل افزود: قاچاقچیان در محاصره مرزبانان با استفاده از شناخت منطقه و تاریکی شب با برجای گذاشتن موادمخدر از منطقه متواری شدند.

وی  تصریح کرد: پس از پاکسازی محل درگیری توسط مرزبانان، مقدار تقریبی 100 کیلوگرم تریاک، 64 کیلوگرم هروئین و 166 کیلوگرم کراک کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1256996

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