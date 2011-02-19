کشف 300 کیلو انواع موادمخدر در نوار مرزی زابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مرادقلی در این باره افزود: در راستای برخورد قاطع با هرگونه تجاوزات مرزی و قاچاق موادمخدر در طول نوار مرزی، مرزبانان این هنگ مستقر در گروهان زهک، در یک درگیری با سوداگران مرگ مقادیری موادمخدر کشف و ضبط کردند.

وی گفت: مرزبانان این هنگ در پی کسب خبری از منابع اطلاعاتی مبنی بر حمل موادمخدر توسط چند قاچاقچی به صورت کوله ‌باری، سریعا وارد عمل شد و اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی را آغاز کردند.

فرمانده هنگ مرزی زابل افزود: قاچاقچیان در محاصره مرزبانان با استفاده از شناخت منطقه و تاریکی شب با برجای گذاشتن موادمخدر از منطقه متواری شدند.

وی تصریح کرد: پس از پاکسازی محل درگیری توسط مرزبانان، مقدار تقریبی 100 کیلوگرم تریاک، 64 کیلوگرم هروئین و 166 کیلوگرم کراک کشف و ضبط شد.