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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

با حضور سردار نقدی؛

پایگاه اینترنتی دفتر فرماندهی بسیج راه‌اندازی شد

پایگاه اینترنتی دفتر فرماندهی بسیج راه‌اندازی شد

پایگاه اینترنتی دفتر رئیس سازمان بسیج مستضعفین به آدرس www.basij.ir توسط وی در جمع نخبگان و پیشکسوتان حرکت‌های جهادی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مدیر پایگاه اینترنتی دفتر ریاست سازمان بسیج مستضعفین در مراسم افتتاح این پایگاه گفت: با توجه به مردمی بودن بسیج و ضرورت ارتباط دائمی و دو سویه بسیجیان و مسوولان سازمان بسیج، این پایگاه اینترنتی، اصلی‌ترین و آسان‌ترین سامانه ارتباطی بسیجیان و عموم مردم در داخل و خارج از کشور می‌باشد.

وی در خصوص ضرورت‌های این سامانه گفت: من‌بعد رویکردها، خط مشی‌ها، تدابیر و سیاست‌های این سازمان، بدون هرگونه واسطه و در سریع‌ترین زمان، به ده‌ها هزار پایگاه و دفتر بسیج در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات ارسال می‌گردد تا به زودی شاهد ایجاد شبکه‌های منسجم اجتماعی در فضای مجازی باشیم.
 
وی تصریح کرد: از فعالیت‌های این پایگاه ضمن اعلام برنامه‌ها و فعالیت‌ پایگاه‌های بسیج، معرفی الگوهای بسیج در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و ... بوده و شهدای شاخص بسیج نیز در این پایگاه به عموم مردم شناسانده می‌شوند.
 
احمدی در پایان افزود: کلیه بسجیان می‌توانند جهت ارتباط با این سامانه و ارسال عکس‌ها، پیام‌ها و فایل‌های متنی و تصویری به آدرس الکترونیکی info@basij.ir مراجعه نمایند.
 
کد مطلب 1256997

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