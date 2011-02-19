به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مدیر پایگاه اینترنتی دفتر ریاست سازمان بسیج مستضعفین در مراسم افتتاح این پایگاه گفت: با توجه به مردمی بودن بسیج و ضرورت ارتباط دائمی و دو سویه بسیجیان و مسوولان سازمان بسیج، این پایگاه اینترنتی، اصلی‌ترین و آسان‌ترین سامانه ارتباطی بسیجیان و عموم مردم در داخل و خارج از کشور می‌باشد.

وی در خصوص ضرورت‌های این سامانه گفت: من‌بعد رویکردها، خط مشی‌ها، تدابیر و سیاست‌های این سازمان، بدون هرگونه واسطه و در سریع‌ترین زمان، به ده‌ها هزار پایگاه و دفتر بسیج در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات ارسال می‌گردد تا به زودی شاهد ایجاد شبکه‌های منسجم اجتماعی در فضای مجازی باشیم.

وی تصریح کرد: از فعالیت‌های این پایگاه ضمن اعلام برنامه‌ها و فعالیت‌ پایگاه‌های بسیج، معرفی الگوهای بسیج در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و ... بوده و شهدای شاخص بسیج نیز در این پایگاه به عموم مردم شناسانده می‌شوند.