به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مدیر پایگاه اینترنتی دفتر ریاست سازمان بسیج مستضعفین در مراسم افتتاح این پایگاه گفت: با توجه به مردمی بودن بسیج و ضرورت ارتباط دائمی و دو سویه بسیجیان و مسوولان سازمان بسیج، این پایگاه اینترنتی، اصلیترین و آسانترین سامانه ارتباطی بسیجیان و عموم مردم در داخل و خارج از کشور میباشد.
وی در خصوص ضرورتهای این سامانه گفت: منبعد رویکردها، خط مشیها، تدابیر و سیاستهای این سازمان، بدون هرگونه واسطه و در سریعترین زمان، به دهها هزار پایگاه و دفتر بسیج در مساجد، مدارس، دانشگاهها و ادارات ارسال میگردد تا به زودی شاهد ایجاد شبکههای منسجم اجتماعی در فضای مجازی باشیم.
وی تصریح کرد: از فعالیتهای این پایگاه ضمن اعلام برنامهها و فعالیت پایگاههای بسیج، معرفی الگوهای بسیج در زمینههای مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و ... بوده و شهدای شاخص بسیج نیز در این پایگاه به عموم مردم شناسانده میشوند.
احمدی در پایان افزود: کلیه بسجیان میتوانند جهت ارتباط با این سامانه و ارسال عکسها، پیامها و فایلهای متنی و تصویری به آدرس الکترونیکی info@basij.ir مراجعه نمایند.
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