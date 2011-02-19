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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

شورای نظامی مصر 230 زندانی سیاسی را آزاد کرد

شورای نظامی مصر 230 زندانی سیاسی را آزاد کرد

رسانه های خارجی از آزادی 230 زندانی سیاسی مصر توسط شورای عالی نیروهای مسلح این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، مسئولان مصر در راستای پاسخ به خواسته های مردم انقلابی مصر 240 تن از زندانیان سیاسی را آزاد کردند.

شورای عالی نیروهای مسلح مصر در عین حال در بیانیه ای اعلام کرد که هرگز به مردم اجازه نخواهند داد به اعتصاب ادامه دهند چرا که این امر به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند.

خاطرنشان می شود حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر 3 هفته پس از اعتراضات مردم این کشور شامگاه 22 بهمن از سمت خویش استعفا کرد و امور کشور را به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار کرد. شورایی که به عقیده منابع اروپایی لحظه به لحظه از "عمر سلیمان" معاون حسنی مبارک دستور می گیرد.

کد مطلب 1256998

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