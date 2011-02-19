جلوگیری از ترخیص مواد غذایی آلوده از گمرک مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به دنبال اعلامیه واصله به اداره کل بازرسی خراسان رضوی مبنی بر ورود یک محموله مواد غذایی آلوده و غیرمنطبق با استاندارد به گمرک مشهد و تلاش واردکننده کالای مذکور جهت دریافت مجوز ترخیص و ورود کالا، موضوع توسط اداره کل بازرسی از طریق معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و گمرک مشهد پیگیری شد.



بنا براین گزارش با عنایت به عدم تأیید بهداشتی، از صدور مجوز ترخیص کالای مذکور جلوگیری و محموله پس از توقیف تحت مراقب مأمور بدرقه به یکی از بنادر حمل و از طریق مرز خروجی از کشور خارج شد.

