  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

سازمان بازرسی اعلام کرد:

جلوگیری از ترخیص مواد غذایی آلوده از گمرک مشهد

جلوگیری از ترخیص مواد غذایی آلوده از گمرک مشهد

با پیگیری اداره کل بازرسی خراسان رضوی از ترخیص یک محموله مواد غذایی وارداتی آلوده به ظرفیت 10 کانتینر جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به دنبال اعلامیه واصله به اداره کل بازرسی خراسان رضوی مبنی بر ورود یک محموله مواد غذایی آلوده و غیرمنطبق با استاندارد به گمرک مشهد و تلاش واردکننده کالای مذکور جهت دریافت مجوز ترخیص و ورود کالا، موضوع توسط اداره کل بازرسی از طریق معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و گمرک مشهد پیگیری شد.

بنا براین گزارش با عنایت به عدم تأیید بهداشتی، از صدور مجوز ترخیص کالای مذکور جلوگیری و محموله پس از توقیف تحت مراقب مأمور بدرقه به یکی از بنادر حمل و از طریق مرز خروجی از کشور خارج شد.
 

کد مطلب 1257000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها