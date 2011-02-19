به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس صدری امروز شنبه در نشست روسای دانشگاهها و دانشکده های برتر پزشکی کشورهای اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی تهران هدف از ایجاد شبکه دانشگاههای پزشکی کشورهای اسلامی را تشکیل نهادی برای ارتباط هرچه بهتر مراکز متعالی در زمینه علوم پزشکی برشمرد.

وی افزود: با این همکاریها ماموریت شبکه باید حرکت به سمت توسعه پایدار و تقویت مراقبت های پزشکی باشد.

وی گفت: منطق تشکیل این نشست این است که ما در دنیای امروز با چالشهای متعددی همراه هستیم که تنها بخشی از آنها به بحران های سوء تغذیه، بلایای طبیعی، کمبود مواد غذایی، بحران اقتصادی و ... اختصاص دارد. بخشهای عمده ای از جهان با فقر مواجه اند و همه اینها بار زیادی را به گروه های پزشکی تحمیل می کند.

صدری افزود: ما باید برای مقابله با این بار و بیماریهای ناشی از آن آماده باشیم و رویه های متعددی که در دست داریم را اجرا کنم که یکی از این راهها ایجاد شبکه دانشگاههای علوم پزشکی کشورهای اسلامی است که می تواند به حوزه های علمی و آموزشی کشورهای اسلامی کمک کند.

رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو (سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی کنفرانس اسلامی) در ایران یادآور شد: آیسسکو معتقد است ارتباط میان کشورهای اسلامی در حوزه های مختلف علمی باید وجود داشته باشد و ابتکار دانشگاه علوم پزشکی تهران در ایجاد این شبکه قابل توجه است.