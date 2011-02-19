به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی صبح امروز شنبه 30 بهمن با حضور اندیشمندانی از 57 کشور جهان در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برای سه روز آغاز به کار کرد.

دکتر جعفر عبدالسلام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام در مصر طی سخنانی به وضعیت مصر اشاره کرد و گفت: در شرایط بسیار سختی از مصر آمدم و ما پیامهای بسیار مهمی دریافت کردیم و توانستیم به پیروزی شکوهمندی دست یابیم و این پیروزی ما ناشی از پیام‌ای شما ملت ایران بود.

وی با اشاره به گردهمایی بزرگ ملت مصر در میدان التحریر و حضور چشمگیر جوانان، گفت: این اجتماع در میدان التحریر باعث شد تمام نمازها به جماعت برگزار شود که این نشان دهنده وحدت است. ما درسهایی که از انقلاب اسلامی ایران گرفتیم بسیار مهم است و انقلاب اسلامی ایران الهام بخش ملت مصر بود.

دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام در مصر به عبرتهای انقلاب اخیر ملت مصر برای دیگر کشورهای اسلامی تأکید کرد و افزود‌: علم و تکنولوژی در انقلاب مصر برای ایجاد اتحاد میان جوانان و حضور آنها بسیار مهم بود که نباید نادیده گرفته شود. من از جوانان درسهای زیادی گرفتم. شاید آنها تجربه لازم را نداشته باشند اما شور انقلابی در آنها موج می‌زند. کاش تعدادی از این جوانان در این کنفرانس حضور داشتند تا به تجارب خود بیفزایند.

دکتر جعفر عبدالسلام تأکید کرد:‌ من نایب رئیس سابق دانشگاه الازهر هستم و اینکه گفته می‌شود دانشمندان الازهر مخالف انقلاب بودند کاملاً نادرست است و من اینجا می‌گویم که روحانیون مصر همواره در میدان التحریر برای ایجاد تغییرات و رهایی از استبداد در کنار ملت مصر حضور داشتند.

وی به تشابهات بین انقلاب اسلامی ایران و ملت مصر اشاره کرد و گفت: مهمترین تشابه این دو انقلاب اصرار به برچیدن ظلم و استبداد بود. 18 روز ملت مصر با وجود دادن کشته و زخمی ایستادگی کردند تا توانستند رژیم ظالم مصر را سرنگون کنند. از این جهت انقلاب ایران بر ملت مصر تأثیر خود را گذاشته است و امیدوارم همکاریهای مستحکمی در آینده بین این دو کشور به وجود آید.

وی با اظهار خرسندی از حضور در این کنفرانس ابراز امیدواری کرد که مصر نقشهای بسیار بزرگتر و بیشتری برای جهان اسلام در آینده داشته باشد و گفت: ما از دانشمندان و علمای ایرانی انتظار همکاری داریم تا با دریافت پیشنهادات عملی جوانان این دو کشور گرد هم آیند و به نتایج خوبی دست پیدا کنند.

وی مشکلات اقتصادی را یکی از عوامل مهم وقوع انقلاب مصر عنوان کرد و گفت: بررسی انقلاب مصر از نظر اقتصادی بسیار مهم است چرا که توزیع نامناسب ثروت یکی از عوامل وقوع این انقلاب بود. تعدادی از مردان قبایل و گروه‌های خاصی در مصر ثروت را به دست آوردند و گروهی در فقر و نیاز بودند و فرصتهای شغلی مناسب و برابر وجود نداشت و باید توجه داشته باشیم که از اینکه ثروت در دست گروه خاصی باشد جلوگیری کنیم چون قرار گرفتن کنار هم ثروت و قدرت برای گروهی موجب این مشکلات در مصر شد و آنچه در مصر به وجود آمد می تواند در بسیاری از کشورهای منطقه هم رخ دهد.

دکترعبدالسلام به تغییرات ریشه‌ای در مصر در آینده نزدیک اشاره کرد که جهان اسلام را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

وی به آثار منفی هر انقلابی اشاره کرد و گفت: انقلاب می‌تواند آثار منفی هم داشته باشد اما آنچه مهم است این است که مسلمانان باید به درستی آموزش ببینند و از این انقلاب برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی درس گیرند.

وی نبود دموکراسی و حقوق بشر در برخی کشورهای اسلامی را یکی از عوامل خیزش ملتها خواند و گفت: یکی از وظایف علما این است که این مسئله را حل کنند، وظیفه ما این است که ارتباط بین کشورهای اسلامی را ایجاد کنیم.

دکتر عبدالسلام در پایان اظهار امیدواری کرد که شرایط عضویت دانشگاه‌های ایران در اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام فراهم آید.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شیخ عبدالکریم الخصاونه مفتی اعظم اردن نیز طی سخنانی با گرامیداشت ولادت پیامبر اسلام(ص) به شرایط خاص جهان اسلام اشاره کرد و گفت: ما در زمانی هستیم که فتنه‌ها در آن موج می‌زند و ملتها به تقریب و نزدیکی نیازمندند.

وی با قرائت آیاتی از قرآن بر آسانی احکام الهی تأکید کرد و گفت: احکام شریعت اسلامی بر اساس اصول الهی عمل می‌شود. این اصول که برای سعادت بشری تعیین شده است در کمال نرمی و سادگی است و بسیاری از طلاب و اندیشمندان می‌توانند از این اصول، احکام شریعت را استخراج کنند تا بشریت را به سرمنزل مقصود برسانند.

مفتی اعظم اردن وحدت میان مسلمانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسلمانان با یکدیگر برابرند و باید برای حل مشکلات یکدیگر گام برداشته و از تعصبات کورکورانه دوری کنند و اجازه اختلاف میان مسلمانان را ندهند تا به مسیری که به آن وعده داده شدیم دست یابیم.

دکتر الخصاونه با بیان اینکه اسلام نظام زندگی است، افزود: تمام مفاهیم اسلام بر اساس نجات انسانها و فکر سلیم است. اگر اندیشه نباشد رحمت از ما رخت بر بسته و نجات ما با مشکل روبرو می‌شود چرا که اساس شریعت بر حکمت و منافع بشریت است. شریعت عدالت و رحمت خداوند است و حکمت الهی هرگز به ضرر انسانها نبوده و پیامبر اسلام نیز بر همین مسیر رحمت الهی بوده است.