تربیت نیرو برای کیفی سازی تولید گندم و نان در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوطالب جلالی پیش از ظهر شنبه در کارگاه آموزشی دو روزه " نان مرغوب" در گرگان افزود: همچنین تلاش بر این است تا با برگزاری همایش های مختلف علمی بر کیفیت این تولیدات استان افزوده شود زیرا که تمام اقشار جامعه از آن بهره مند هستند.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تصریح کرد: با اجرای این قانون، تمام هزینه کالاها توسط مشتری پرداخت می شود و بدنبال آن، مشتریان در انتظار دریافت خدمات ویژه نیز هستند که دولت باید آنها را فراهم سازد.

مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان اظهارداشت: گلستان از استان های پیشرو در ارتقای سطح مهارت نانوایان است زیرا که فرآیند تولید نان مرغوب را امری حیاتی و مهم می داند.

وی افزود: ملموس بودن چالش های فراروی مصرف نان مردم و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد استان و دقت نظر شرکت غله استان، موجب برگزاری این چنین کارگاههای آموزشی همگام با چند استان دیگر کشور بوده است.

وی یادآورشد: از ابتدای سال جاری تاکنون طی انعقاد تفاهم نامه های مختلف با شرکت غله گلستان، گامهای بلندی در این بخش برداشته شده است.

آموزش ویژگیهای آرد سالم، ضرورت هوادهی آرد، مصرف صحیح خمیر مایه، فر و تنظیم دما، رفع عیوب نان و راهکارهای تهیه نان مرغوب تر از جمله موارد آموزشی کارگاه آموزشی "نان مرغوب" بود که توسط مهندس "غفور مطلبی" کارشناس برجسته مرکز پژوهشهای غلات کشور بدانها پرداخته شد.

این کارگاه دو روزه به همت شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان و همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان و با هدف ارتقای کیفیت نان مصرفی مردم و افزایش سطح علمی مهندسان کنترل کیفی صنایع آرد، صنوف و نانوایان استان در محل مرکز آموزشهای فنی و حرفه ای برادران شهرستان گرگان برگزار شده است.