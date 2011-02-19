نقد "کودک 44 " به زمان دیگری موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد این کتاب با ترجمه نادر قبله‌ای که قرار بود یکشنبه اول اسفندماه ساعت 17:30 با حضور رضا نجفی، اصغر نوری و مترجم کتاب در دفتر انتشارات مروارید برپا شود، به زمان دیگری موکول شد.



رمان "کودک 44" تریلری است درباره یک مامور امنیتی روسیه در دوران استالین که ناخواسته درگیر پرونده‌های کشتار مخوف عده‌ای از کودکان می‌شود.

نویسنده در این رمان از ماجرایی واقعی استفاده کرده تا داستان تلخش را درباره‌ قتلهای زنجیره‌ای بیش از چهل کودک به تصویر بکشد. این داستان بر اساس پروندهی آندری چیکاتیلو نوشته شده که در دهه‌های هفتاد و هشتاد در روسیه‌ کمونیستی مسئول قتل پنجاه و دو کودک شناخته شد. کتاب علاوه بر اینکه به جنایت‌شناسی دوران شوروی که شعارش "جنایتی وجود ندارد" بود می‌پردازد، پارانویاهای این عصر، سیستم آموزش و پرورش، دستگاه‌های پلیس مخفی و یتیم‌خانه‌ها را نیز در این کشور به تصویر می‌کشد.



در این رمان وقتی جنازه‌ پسربچه‌ای در ایستگاه راه‌آهن مسکو کشف می‌شود لئو دمیدوف افسر قهرمانی که خود را وقف حکومتش کرده، از شنیدن اینکه خانواده‌ پسر یقین کرده‌اند که فرزندشان به قتل رسیده، شگفت‌زده می‌شود. فرماندهان لئو به او مأموریت می‌دهند که بایستی این باور و ذهنیت خانواده عوض شود ولی چیزی در درونش می‌گوید که حقیقت فراتر از اینهاست.

"کودک 44" در سال 2008 نامزد جایزه‌ بوکر و جایزه کاستا شد و توانست جایزه‌ یان فلمینگ استیل دگر را از آن خود کند.

رمان "کودک 44" با شمارگان 1100 نسخه در 455 صفحه و به قیمت 8900 منتشر شده است.