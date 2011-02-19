مهلت عضویت در نظام پرستاری تا 7 اسفند تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم افزود: امسال به مناسبت دهه مبارک فجر و به منظور برگزاری پرشور سومین دوره انتخابات نظام پرستاری و مشارکت حداکثری جامعه پرستاری کشور در این انتخابات، تخفیف 50 درصدی حق عضویت در بهمن را برای پرستاران در نظر گرفتیم که با توجه به استقبال بی سابقه کادر پرستاری و درخواست مکررهیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور مهلت برخورداری از تخفیف 50 درصدی تا 7 اسفند تمدید شد.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیکی عضویت در سازمان نظام پرستاری، یادآور شد: برای عضویت در سازمان نظام پرستاری باید متقاضیان جدید ابتدا وارد پرتال سازمان به آدرس http://portal.ino.ir شده و با انتخاب گزینه عضویت در سازمان نظام پرستاری وارد لینک راهنمای عضویت جدید شده و از روند و شرایط عضویت در سازمان مطلع شوند.
شریفی مقدم با بیان اینکه سامانه عضویت سازمان نظام پرستاری از اول بهمن کاملا فعال است، افزود: متقاضیان عضویت جدید یا تمدید عضویت می توانند با ورود به پرتال سازمان بخش مربوط به عضویت در سازمان را کلیک کرده و اطلاعات خود را در سیستم وارد کنند.
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