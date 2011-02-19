مهلت عضویت در نظام پرستاری تا 7 اسفند تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم افزود: امسال به مناسبت دهه مبارک فجر و به منظور برگزاری پرشور سومین دوره انتخابات نظام پرستاری و مشارکت حداکثری جامعه پرستاری کشور در این انتخابات، تخفیف 50 درصدی حق عضویت در بهمن را برای پرستاران در نظر گرفتیم که با توجه به استقبال بی سابقه کادر پرستاری و درخواست مکررهیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور مهلت برخورداری از تخفیف 50 درصدی تا 7 اسفند تمدید شد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیکی عضویت در سازمان نظام پرستاری، یادآور شد: برای عضویت در سازمان نظام پرستاری باید متقاضیان جدید ابتدا وارد پرتال سازمان به آدرس http://portal.ino.ir شده و با انتخاب گزینه عضویت در سازمان نظام پرستاری وارد لینک راهنمای عضویت جدید شده و از روند و شرایط عضویت در سازمان مطلع شوند.

شریفی مقدم با بیان اینکه سامانه عضویت سازمان نظام پرستاری از اول بهمن کاملا فعال است، افزود: متقاضیان عضویت جدید یا تمدید عضویت می توانند با ورود به پرتال سازمان بخش مربوط به عضویت در سازمان را کلیک کرده و اطلاعات خود را در سیستم وارد کنند.

وی با اشاره به نزدیک بودن سومین دوره انتخابات نظام پرستاری،افزود: ‌بر اساس قانون، پرستاران برای شرکت در انتخابات نظام پرستاری و رأی دادن به کاندیداهای مورد نظر خود باید کارت عضویت در نظام پرستاری را دارا باشند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری با اعلام اینکه سامانه پرتال عضویت سازمان همزمان با پایان 7 اسفند (ساعت 24) مسدود می‌شود، اظهار امیدواری کرد، کادر پرستاری سراسر کشور از این فرصت ایجاد شده به خوبی استفاده کنند.