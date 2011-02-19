بورس برق مقدمه ای برای واگذاری کارها به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیروس سازدار صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: تولید برق در کشور ما در انحصار دولت بوده و تا زمانی که این تولید به بخش خصوصی واگذار نشود، راه اندازی بورس نمی تواند مفید واقع شود.

وی با اشاره به افق چشم انداز 20 ساله نظام افزود: براساس این آرمان، کشور باید به قدرت منطقه تبدیل شده که این امر نیازمند افزایش میزان تولید است.

وی گفت: برای ده سال آینده، باید تولید برق به بیش از دو برابر ظرفیت افزایش یافته تا حداقل نیاز کشور و مراکز تولید تامین شود.

وی تاکید کرد: امروزه به دلیل هزینه های تولیدی بالا و آلودگی های بسیار برای تولید برق استفاده از نفت، گاز و سایر انرژی ها مقرون به صرفه نیست.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: در بسیاری از کشورها از انرژی های نو همچون انرژی خورشیدی، بادی و اتمی استفاده می کنند و تولید انرژی از طریق سوخت فسیلی دیگر جوابگو نیست.

سازدار افزود: کشور ما از لحاظ انرژی خورشیدی و بادی غنی است و باید همچون دیگر کشورها برای تولید انرژی به سمت انرژیهای نو گام بردارد.

نخستین همایش آموزشی فرصتهای کسب و کار در تجارت الکتریکی چهارم و پنجم اسفند ماه سال جاری توسط شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق و همچنین مشارکت هیئت تنظیم بازار برق کشور و شرکت های مدیریت شبکه برق ایران، بورس کالای ایران، توسعه منابع آب و نیروی ایران، سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا، بانک تجارت و بانک توسعه صادرات در مشهد برگزار می شود.