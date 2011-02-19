مشکلات صدور اعتبارات اسنادی توسط بانکها

به گزارش خبرنگار مهر بهمن وکیلی امروز در سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان اینکه بیشتر صادرات غیر نفتی به بخش کشاورزی اختصاص می یابد، گفت: صدور کارتهای فنی و مهندسی هنوز جایگاه خود را به دست نیاورده است.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، مباحث تحریم ناعادلانه به کشور اعمال شده و قاعدتا مشکلاتی را برای صادر کنندگان ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ریسکهای صدور کالا را باید به نحوی پوشش دهیم که مشکلی برای صادر کنندگان به وجود نیاید، اظهارداشت: ریسک نوسان نرخ ارز و ریسک سرمایه گذاری و ... از جمله آنهاست.

وکیلی در مورد نقش بانکها برای حمایت از صادر کنندگان گفت: فاینانس کردن برای بانکها و صدور اعتبارات اسنادی مشکل است و باید راهکارهایی برای آن بیابیم.

وی افزود: با حضور بانکهای کشور در عرصه بین المللی و مراوده با بانکهای بین الملل و کشورهای دور باید ارتباطات مان را گسترش دهیم تا بتوانیم کارهای بانکی مان را انجام دهیم.

وکیلی با تاکید بر اینکه باید از پتانسیل بخش خصوصی در سایر کشورها و ارتباطات آنها استفاده کنیم، افزود: بانک توسعه صادرات نیز برای حمایت از صادر کنندگان به ویژه در بخش صدور کالا و خدمات فنی و مهندس ایجاد شده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه در تمام دنیا برای صدور کالا و خدمات فاینانس وجود دارد، اظهار داشت: اگر خواستار گسترش فعالیتهای خود در دنیا و رسیدن به اهداف سند چشم انداز هستیم در بخش صادرات غیر نفتی باید کار کنیم.

وی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به رقم 65 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی بر اساس چشم انداز برنامه که بیش از دو برابر رقم فعلی است، باید رویکردها تغییر کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات بر حمایت دولت از بانکهای توسعه ای تاکید و تصریح کرد: اگر بخواهیم حتی 10 درصد صادرات غیر نفتی را هم پوشش بدهیم باید سرمایه بانک را به بیش از 6 میلیارد دلار برسانیم در حالی که هم اکنون این رقم 1.6 میلیارد دلار است.

وکیلی عنوان کرد: دولت واقف است که سرمایه بانک توسعه صادرات باید حداقل بیش از 5 میلیارد دلار باشد که با افزایش 2 میلیارد دلاری آن موافقت شده است.

وی با تاکید بر اینکه گر چه نباید بانک توسعه صادرات به دولت وابستگی داشته باشد اما دولت تامین کننده اصلی بانکهای توسعه ای در تمام دنیاست. وکیلی بر استفاده از روشها و ابزارهای مختلف از جمله اوراق ارزی و صکوک برای تامین مالی تاکید کرد.